تقرير صحيفة : يوفنتوس يعلن اقتراب حسم صفقة بوجبا

المستقلة/- أكد مارويسيو أريفابيني، الرئيس التنفيذي ليوفنتوس، اقتراب حسم التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

ورحل بوجبا عن يوفنتوس في صيف 2016، وانتقل إلى مانشستر يونايتد، مقابل 105 ملايين يورو، قبل أن يعود هذا الصيف مجانًا، بعد نهاية عقده مع الشياطين الحمر.

وقال أريفابيني، خلال تصريحاته لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية: “المحادثات تتقدم بشكل جيد مع بوجبا، وهذه الصفقة ستكون أساسية بالنسبة لنا أيضًا على الجانب التجاري”.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا، إلى أن بوجبا رفض عرضًا براتب أكبر من باريس سان جيرمان، من أجل العودة لصفوف يوفنتوس.

وسيتقاضى بوجبا 8 ملايين يورو في الموسم مع يوفي، إضافة إلى المكافآت المتعلقة بالأداء.