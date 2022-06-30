تقرير صحيفة : أتلتيكو مدريد يصدم يوفنتوس فى سعر موراتا

المستقلة /- يبدو أن ألفارو موراتا لن يرحل مرة أخرى من صفوف أتلتيكو مدريد، فبعد انتهاء خيار الشراء الخاص به ينتهي عقد إعارته إلى يوفنتوس، وهذا يعني العودة إلى أتلتيكو مدريد وخوض مغامرة جديدة في الدوري الإسباني، مع فرصة أن يصبح المهاجم الرئيسي للمدرب دييجو سيميوني.

على الرغم من أنه يبدو أنه سيبقى في إسبانيا، تقول صحيفة “جازيتا ديلو سبورت” إن يوفنتوس لا يتخلى عن الأمل في أنه قد يلعب في تورينو الموسم المقبل.

ووفقًا لـ”موندو ديبورتيفو”، فقد تم تحديد خيار الشراء الخاص به عند 35 مليون يورو، وهو مبلغ كبير للغاية بالنسبة له، لكنهم يعتقدون أن بإمكانهم التفاوض على صفقة أقل مع أتلتيكو مدريد.

ويمكن أن يشغل هذا المركز أي شخص من موراتا أو كونها أو أنخيل كوريا أو أنطوان جريزمان أو جواو فيليكس، لكن الإسباني هو اللاعب الوحيد من هؤلاء الذي يلعب في المركز 9.

وينتظر أتلتيكو مدريد إذا وصل عرض لائق لموراتا، سيكون من الصعب العثور على مهاجم خاصة عند هذا السعر، ومع ذلك إذا كان سيميوني لا يثق في موراتا، فربما يكون من المنطقي رحيل اللاعب قبل أن يصبح مشكلة خلال الموسم.

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