تقرير : شركة تتصدي لأكثر من 14 مليون تهديد إلكتروني في العراق

المستقلة /- أعلنت شركة “تريند مايكرو” الرائدة في مجال الأمن السيبراني، الأربعاء، التصدي لأكثر من 14 مليون تهديد إلكتروني في العراق خلال النصف الأول فقط من عام 2021.

وذكرت الشركة في التقرير الذي تابعته المستقلة، أنها “حجبت ما يزيد على 11 مليون (11,072,985) هجمة عبر البريد الإلكتروني في العراق، فضلاً عن منع وقوع ما يزيد على 3 مليون (3,23,079) هجمة عبر الروابط الضارة، وأكثر من 2000 (2,851) هجمة عبر الروابط المضيفة، بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف (46,328) هجمة عبر البرامج الضارة تم تحديدها وإيقافها”.

ادناه نص التقرير..

أصدرت تريند مايكرو إنكوربوريتد (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: TYO: 4704 وفي بورصة تورنتو تحت الرمز: TSE: 4704)، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني، تقريرها نصف السنوي لعام 2021 تحت عنوان: هجمات على جميع المستويات، وسلط التقرير الأمني الضوء على مشهد التهديدات في النصف الأول من العام الجاري والذي يتطور بشكل سريع. كما يزود التقرير قادة الأعمال بأفضل الارشادات الاستراتيجية لحماية شركاتهم ومؤسساتهم في ظل الاقتصاد الرقمي.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، فقد تصدت حلول تريند مايكرو لـ 40.9 مليار تهديد سيبراني عبر البريد الإلكتروني، والملفات والروابط الخبيثة على مستوى العالم، بزيادة سنوية بلغت 47%. واستمرت فيروسات الفدية في تصدر مشهد التهديدات، حيث تابع مجرمو الإنترنت استهداف جهات كبيرة ومشهورة عن طريق توظيف أدوات وتقنيات متطورة طويلة المُكُوث في النظام لسرقة وتشفير بيانات الضحايا. وشهد القطاع المصرفي تأثراً بنسب متذبذبة بلغت 1,318% على صعيد هجمات فيروسات الفدية خلال النصف الأول من عام 2021.

وعلى صعيد العراق، حجبت حلول تريند مايكرو ما يزيد على 11 مليون (11,072,985) هجمة عبر البريد الإلكتروني في البلاد، فضلاً عن منع وقوع ما يزيد على 3 مليون (3,23,079) هجمة عبر الروابط الضارة، وأكثر من 2000 (2,851) هجمة عبر الروابط المضيفة، بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف (46,328) هجمة عبر البرامج الضارة تم تحديدها وإيقافها.

وأظهر التقرير بأن الشبكات المنزلية في العراق كانت عامل جذب لمجرمي الإنترنت الذين استهدفوا الأنظمة والأجهزة والشبكات، في هذا الإطار فقد حجبت حلول Smart Home Network من تريند مايكرو أكثر من 22 ألف (22,696) هجمة داخلية وخارجية، بالإضافة إلى منع حصول ما يزيد على 545 ألف هجمة من القراصنة الساعين لاستهداف أو السيطرة على الشبكات المنزلية عبر البرامج الضارة للوصول إلى معلومات حساسة، أو اعتراض الاتصالات، أو شن هجمات خارجية.

وبهذا الصدد قال أسعد عُرابي، المدير الاقليمي في تريند مايكرو في منطقة الخليج العربي: ” يتطور مشهد التهديدات السيبراي يوماً بعد يوم، مما يحتّم علينا امتلاك بنية تحتية شديدة الحماية ومتعددة المستويات”.

وأضاف عُرابي قائلاً: “يسلط تقرير تريند مايكرو حول الوضع الأمني للنصف الأول من العام الحالي الضوء على التوسع الكبير والخطر الجسيم للهجمات الإلكترونية، كما انه يساعد على رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات بأهمية تأمين بيئة تكنولوجيا المعلومات عبر حلول أمنية متقدمة. واننا نؤكد ان الاستثمار المدروس في الأمن السيبراني من أهم الأولويات لتحقيق رحلات رقمية آمنية والازدهار في المستقبل. ”

والجدير بالذكر أن تريند مايكرو تتعاون مع كلا القطاعين العام والخاص لرفع مستوى الوعي وسد فجوة المعرفة بالأمن السيبراني بما يعزز من أمن رحلات التحول الرقمي الخاصة بمؤسسات العراق. وتحتل الشركة موقع الصدارة من حيث تقديم حلول أمنية مبتكرة للشركات تتميز بقدرتها على توفير تغطية أمنية واسعة، واستخبارات ذكية عن التهديدات وميزات اكتشاف واستجابة مُوَسَّعَة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

كما تستضيف تريند مايكرو مؤتمر “CLOUDSEC 2021” في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2021، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إعادة استراتيجياتها الأمنية تجاه السحابة. ويناقش القادة والخبراء المتخصصون في مجال الأمن الإلكتروني أحدث التوجهات الأمنية، وتعقد كذلك مناقشات وندوات جماعية يتم التطرق من خلالها إلى المبادرات والحلول السيبرانية الجديدة.