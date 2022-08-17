تقرير : شركة أبل ستصدر iPadOS 16 في أكتوبر بدلاً من سبتمبر

المستقلة /- كشف تقرير حديث عبر الإنترنت أن أبل ستصدر iPadOS 16 في أكتوبر بدلاً من سبتمبر، والآن يكشف تقرير جديد عبر الإنترنت أن عملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من كوبرتينو مقراً له يُقال إنه سيطلق جهاز iPad الجديد في حدث في أكتوبر.

ووفقًا لتقرير صادر عن مطبوعة كورية، فمن المتوقع أن تطلق Apple جهاز iPad الجديد منخفض التكلفة جنبًا إلى جنب مع جهاز iPad Pro الذي يعمل بنظام M2 في أكتوبر، ويدعى التقرير أن عملاق التكنولوجيا يعمل على تضمين منفذ USB-C بدلاً من منفذ Lightning في الجيل العاشر من iPad.

ومع هذا التحديث، ستحتوى جميع طرز iPad الآن على منفذ USB-C. سيعود تضمين USB-C بالفائدة على المستخدمين لأنه يدعم سرعات نقل أسرع وسيسهل أيضًا على المستخدمين توصيل iPad بشاشات خارجية.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن جهاز iPad للمبتدئين سيحتوي على شاشة Retina بنفس دقة جهاز iPad Air. في الوقت الحالي، يحتوى جهاز iPad من الجيل التاسع على شاشة LCD مقاس 10.2 بوصة. يقال إن حجم شاشة iPad القادم سيزداد إلى 10.9 بوصة.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم تشغيل الجيل العاشر من iPad بواسطة مجموعة شرائح A14 Bionic الخاصة بشركة Apple. هذه هي نفس مجموعة الشرائح التي تشغل الجيل الرابع من iPad Air، وإلى جانب إطلاق جهاز iPad الجديد هذا، من المتوقع أيضًا أن تبدأ الشركة في طرح جهاز iPadOS 16.

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