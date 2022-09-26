تقرير : شركة أبل تخطط لتغيير اسم هواتف آيفون 15 الى آيفون 15 الترا

المستقلة /- أكد تقرير جديد أن شركة أبل تخطط لتغيير في استراتيجية تسمية هواتف آيفون 15 المنتظر إطلاقها العام المقبل بحيث تستبدل إصدار آيفون 15 برو ماكس باسم جديد يكون آيفون 15 ألترا.

فبحسب تقرير جديد نشره مارك جورمان محرر الشؤون التقنية في بلومبرغ، فان الشركة الأمريكية تستعد لتقديم مجموعة من المزايا الجديدة بصحبة هواتف آيفون 15 في 2023، وأهمها تقديم مخرج الشحن ونقل البيانات من نوع USB-C.

ولا يعتبر استخدام أبل لاسم ألترا في هواتفها المنتظرة أمرا مفاجئا، حيث إن الشركة استخدمت تلك التسمية من قبل مع إصدار معالجها المطور M1 Ultra، وكذلك مع عائلة هواتف آيفون 11 في 2019 إضافة لطرحها إصدارا رياضيا من ساعتها الذكية هذا العام تحت اسم أبل ووتش ألترا.

وقد اعتادت أبل مؤخرا إجراء تغييرات متكررة في تسمية هواتفها، فبعد أن استمرت لعامين تقدم إصدار ”ميني“ من هواتفها على نطاق عائلتي هواتفها آيفون 12 وآيفون 13، تخلت الشركة عن الإصدار الصغير، وعادت من جديد لتسمية ”بلس“ مع آيفون 14 بلس، بعد أن تخلت عن تلك التسمية منذ آيفون 8 بلس.

وعلى الرغم من مرور أقل من شهر على إطلاق هواتف آيفون 14 الجديدة فإن عجلة الشائعات والتسريبات بدأت في الدوران لتطلع العالم على توقعات تتعلق بهواتف آيفون 15، فقد أكد مؤخرا خبير الشاشات روس يونغ أن شركة أبل تستهدف تطبيق تصميم شاشتها الجديد Dynamic Island على متن جميع إصدارات هواتفها للعام المقبل، وذلك بعد أن اختصت هذا العام إصداري آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس بتصميمها الجديد للشاشة.

يذكر أن يونغ أيضا أشار إلى أن أبل ستستمر في جعل ميزة Always-On Display، التي تتيح عرض بيانات وإشعارات على الشاشة خلال قفلها، حصرية لإصدارات آيفون 15 فالشركة تخطط لأن تميزها بشاشتها من نوع OLED LTPO، التي لن تقدمها لإصداري آيفون 15 وآيفون 15 بلس.

وبشأن مخرج USB-C، يؤكد تقرير بلومبرغ الجديد أن الشركة ستقوم بالاعتماد عليه بدلا من مخرجها الشهير Lightening Port، مشيرا إلى أن الشركة بالفعل قد بدأت اختباراتها على استخدام مخرج USB-C وذلك استعدادا لبدء تفعيل الاتحاد الأوروبي استراتيجية لتوحيد مخرج الشحن لجميع الهواتف والأجهزه الذكية بداية من 2024 للحد من النفايات الإلكترونية.