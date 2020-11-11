تقرير دولي : العراق سيواجه إنهيارا ماليا على المدى القصير

المستقلة /- أفاد تقرير دولي، اليوم الاربعاء، بأن العراق يواجه انهياراً مالياً كلّياً للدولة بسبب انهيار أسعار النفط العالمية بعد تفشي جائحة كورونا.

وذكر معهد كارنيجي للسلام الدولي في تقرير له، أن “لهذه الأزمة المالية تداعيات في المدى القصير كما الطويل، ففي المدى القصير، تجد بغداد صعوبة مستمرة في دفع رواتب موظفي القطاع العام، ما اقتضى من الدولة اقتراض الأموال من المصرف المركزي .

وأضاف، انه “مع تدنّي الإيرادات النفطية، باتت المداخيل الشهرية للدولة تغطّي 50 بالمئة فقط، وقليل من النفقات الحكومية، وفي المدى الأطول، يواجه العراق انهياراً مالياً كلّياً للدولة، يُرجَّح أن يحدث خلال العام المقبل”.

وبين، أن “حجم القطاع العام توسّع في عهود الحكومات المتعاقبة إلى درجة أن مجموع الإيرادات التي تحققها الدولة العراقية لم يعد كافياً لتسديد النفقات الأساسية، أي رواتب القطاع العام، والمعاشات التعاقدية، والمساعدات الغذائية، وكلفة برامج الرعاية الاجتماعية.