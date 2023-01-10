تقرير حول تداعيات إقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام

المستقلة/- رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد إقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام، ووجه باستمراره بالعمل في منصبه، لتبدأ معركة إعلامية وسياسية مع مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.

وأشارت وثيقة رسمية موقعة من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان ياسين العوادي إلى أنه على الرغم من أن قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 أجاز للمجلس إنهاء خدمة رئيس الشبكة قبل انتهاء مدة ولايته، إلا أن ذلك يكون في حال توافر أحد الأسباب المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 14 من القانون.

وأضاف أنه بالنظر إلى خلو القرار من أحد الأسباب المذكورة في الفقرة وبحسب الأولويات المتوفرة فيكون أمر إنهاء الخدمة لا سند له من القانون، ولا يعمل به، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء وجه باستمرار جاسم بمهام عمله وفق القانون.

وقال مراقبون إن شبكة الأعلام العراقي وجدت نفسها في ورطة إذ اتخذت قرار إقالة جاسم الذي عين في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ولا يلقى شعبية في وسط الإطار التنسيقي كمحاباة للأخير، لكن القرار وجد رفضا من السوداني المعين نفسه من قبل الإطار التنسيقي.

وأثار الخبر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للإقالة، وأشارت التعليقات إلى حجم الاستقطاب السياسي في شبكة الإعلام العراقي والخلافات داخلها وبشأنها.

وقال إعلامي محسوب على الإطار التنسيقي:

 

لكن بعض الإعلاميين أشادوا بنزاهة نبيل جاسم واعتبروا أنه رجل وطني، فغرد الإعلامي معن حبيب:

 

وكتبت ناشطة:

 

وفي وقت سابق الأحد قرر مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي إعفاء رئيس الشبكة نبيل جاسم من مهامه بسبب مخالفات إدارية، وتكليف آخر بديلاً عنه. وذكر المجلس أن إقالة رئيس الشبكة تمت وفق السياقات القانونية التي نص عليها قانون الشبكة.

وصوّت مجلس الأمناء على تكليف عبدالحكيم جاسم شمخي بمهام رئاسة شبكة الإعلام العراقي. وشدد على الرئيس الجديد أن يقوم بمعالجة الأسباب الواردة في إقالة الرئيس السابق في غضون 30 يوماً من تاريخ مباشرته.

وقال أحد المؤيدين لقرار الإقالة:

 

وكان الإعلامي نبيل جاسم تسلم في العشرين من يوليو 2020 مهامه رئيساً لشبكة الإعلام العراقي، بعد أن تراجع عن اعتذاره في تكليفه السابق بعد لقاء مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي وعده بتذليل الصعوبات والارتقاء بالشبكة.

ودعت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي إلى إقالة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، وإيقاف جميع القرارات المتخذة من قبلهم، مطالبة في الوقت نفسه أعضاء مجلس النواب بتوحيد الموقف والوقوف بوجه الحروب والصراعات الشخصية الدائرة في شبكة الإعلام العراقي منذ سنوات بعيداً عن المهنية والوطنية وخدمة الإعلام العراقي.

وذكرت عضو اللجنة سروة عبدالواحد في بيان “في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الإعلام الحكومي وضرورة رصانته واشتراكه الواعي في عملية تحسين واقع المواطن، نستغرب أشدَّ الاستغراب من قرار مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي الخاص بإنهاء تكليف رئيس الشبكة نبيل جاسم، وهو قرار يخلو من الدقة والصحة فضلاً عن التهمة التي استندوا إليها”. وأضافت “على الرغم من أهمية مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، لكنه يخلو من مكون أساسي من مكونات المجتمع العراقي، ولا يمثل إلا توجهاً واحداً يعكس حقيقة تكوينه في ظروف غامضة وغريبة من قبل مجلس الوزراء الأسبق الذي لم يأخذ بالحسبان الشخصيات المهنية والكفاءة، واعتمد المجاملات السياسية في اختيار أعضاء مجلس الأمناء”.

 

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