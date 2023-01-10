تقرير حول تداعيات إقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام

المستقلة/- رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد إقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام، ووجه باستمراره بالعمل في منصبه، لتبدأ معركة إعلامية وسياسية مع مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.

وأشارت وثيقة رسمية موقعة من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان ياسين العوادي إلى أنه على الرغم من أن قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 أجاز للمجلس إنهاء خدمة رئيس الشبكة قبل انتهاء مدة ولايته، إلا أن ذلك يكون في حال توافر أحد الأسباب المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 14 من القانون.

وأضاف أنه بالنظر إلى خلو القرار من أحد الأسباب المذكورة في الفقرة وبحسب الأولويات المتوفرة فيكون أمر إنهاء الخدمة لا سند له من القانون، ولا يعمل به، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء وجه باستمرار جاسم بمهام عمله وفق القانون.

وقال مراقبون إن شبكة الأعلام العراقي وجدت نفسها في ورطة إذ اتخذت قرار إقالة جاسم الذي عين في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ولا يلقى شعبية في وسط الإطار التنسيقي كمحاباة للأخير، لكن القرار وجد رفضا من السوداني المعين نفسه من قبل الإطار التنسيقي.

وأثار الخبر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للإقالة، وأشارت التعليقات إلى حجم الاستقطاب السياسي في شبكة الإعلام العراقي والخلافات داخلها وبشأنها.

وقال إعلامي محسوب على الإطار التنسيقي:

الحمدلله انتهى نبيل جاسم (ابا مفلس)

الكل وقف ضدي من اصدقائي الاعلاميين وخسرت بعض من احبهم بسبب نبيل لان كان يتصل بيهم ويشكي مني

اليوم انتهى نبيل

شكرا مجلس الامناء على هذا القرار راح ندعم البديل اذا نجح وننتقد اذا فشل pic.twitter.com/jyVTLTWv29 — احمد الذواق (@Al_thawaq) January 8, 2023

لكن بعض الإعلاميين أشادوا بنزاهة نبيل جاسم واعتبروا أنه رجل وطني، فغرد الإعلامي معن حبيب:

ما حصل اليوم مع دكتور نبيل جاسم واقالته من شبكة الاعلام العراقية ماهو الا دليل واضح على الحرب التي يشنها الولائيون ضد الاصوات الوطنية النزيهة- الرجل كان واضحاً وجاداً في محاربة الفساد في هذه الشبكة- لكن اصوات الاحزاب الفاسدة اعلى واقوى اليوم في العراق.

فخور بك دكتور نبيل! pic.twitter.com/621lTOqAI8 — Maan Habib – معن حبيب (@TheMaanHabib) January 8, 2023

وكتبت ناشطة:

🔻رجل عمل على استقلال شبكة الاعلام العراقي و أخرجها من سطوة التطبيل و النفخ و التبجيل للاحزاب الاسلامية و اصبحت الشبكة عندما أدارها ، شبكة ذو خطاب مستقل ومعتدل و مؤسسة رصينة تمثل الجميع شكراً لك يا نبيل جاسم كفيت و وّفيت. pic.twitter.com/mkE8iWlxvk — Soha Al-Rubaie 🇮🇶 سهى الربيعي (@rubaie_soha) January 8, 2023

وفي وقت سابق الأحد قرر مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي إعفاء رئيس الشبكة نبيل جاسم من مهامه بسبب مخالفات إدارية، وتكليف آخر بديلاً عنه. وذكر المجلس أن إقالة رئيس الشبكة تمت وفق السياقات القانونية التي نص عليها قانون الشبكة.

وصوّت مجلس الأمناء على تكليف عبدالحكيم جاسم شمخي بمهام رئاسة شبكة الإعلام العراقي. وشدد على الرئيس الجديد أن يقوم بمعالجة الأسباب الواردة في إقالة الرئيس السابق في غضون 30 يوماً من تاريخ مباشرته.

وقال أحد المؤيدين لقرار الإقالة:

نبيل جاسم شخص سيء وبوق لسلطة الفساد وانتهاكات حقوق الانسان،

من قاتل من أجل بقاءه سيندم قريباً وسيندم أكثر عندما يعرف جمهوره الحقيقة.

هذا الجمهور مستاء جدا وغاضب ولا ينسى دناءة نبيل جاسم وخصوصاً الّا مبرر لبقاءه يوماً واحداً في الشبكة (إتخذت حكومة الإطار اليوم خطئاً فادحاً للاسف) pic.twitter.com/2rY3rQWABT — رأفت الياسر (@raafatalyasir) January 8, 2023

وكان الإعلامي نبيل جاسم تسلم في العشرين من يوليو 2020 مهامه رئيساً لشبكة الإعلام العراقي، بعد أن تراجع عن اعتذاره في تكليفه السابق بعد لقاء مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي وعده بتذليل الصعوبات والارتقاء بالشبكة.

ودعت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي إلى إقالة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، وإيقاف جميع القرارات المتخذة من قبلهم، مطالبة في الوقت نفسه أعضاء مجلس النواب بتوحيد الموقف والوقوف بوجه الحروب والصراعات الشخصية الدائرة في شبكة الإعلام العراقي منذ سنوات بعيداً عن المهنية والوطنية وخدمة الإعلام العراقي.

وذكرت عضو اللجنة سروة عبدالواحد في بيان “في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الإعلام الحكومي وضرورة رصانته واشتراكه الواعي في عملية تحسين واقع المواطن، نستغرب أشدَّ الاستغراب من قرار مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي الخاص بإنهاء تكليف رئيس الشبكة نبيل جاسم، وهو قرار يخلو من الدقة والصحة فضلاً عن التهمة التي استندوا إليها”. وأضافت “على الرغم من أهمية مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، لكنه يخلو من مكون أساسي من مكونات المجتمع العراقي، ولا يمثل إلا توجهاً واحداً يعكس حقيقة تكوينه في ظروف غامضة وغريبة من قبل مجلس الوزراء الأسبق الذي لم يأخذ بالحسبان الشخصيات المهنية والكفاءة، واعتمد المجاملات السياسية في اختيار أعضاء مجلس الأمناء”.