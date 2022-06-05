تقرير : تطبيق الواتساب يختبر العديد من الميزات الجديدة قبل طرحها رسميًا

المستقلة/- يشتهر واتس آب بمواصلة اختبار العديد من الميزات الجديدة قبل طرحه رسميًا، ومن بين ميزات تحرير الرسائل النصية الجديدة وتفاعلات الرموز التعبيرية المحدثة وعارض نتائج استطلاع المجموعة الجديد ، بدأت منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة Meta في اختبار فلاتر دردشة جديد لإصدار سطح المكتب.

الميزة متاحة حاليًا لتحديد مستخدمي الإصدار التجريبي ومن المتوقع أن تصل قريبًا لمزيد من المستخدمين، وقد أبلغ WABetaInfo أن الشركة تختبر الآن مرشح دردشة جديدًا لعميل واتس آب لسطح المكتب، وهذه الميزة هي حاليًا جزء من الإصدار 2.2221.1 من عميل سطح المكتب.

ووفقًا للتقرير، تم تصميم هذا الفلتر لمساعدة الأشخاص في العثور على الدردشات غير المقروءة على النظام الأساسي وقراءتها، حيث يتم وضع الفلاتر بجوار شريط البحث مباشرة على واتس آب beta لسطح المكتب، وتعمل الميزة مثل أي مرشح آخر حيث تتيح للمستخدمين إخفاء جميع الدردشات المقروءة وإحضار الدردشات غير المقروءة في الأعلى.

وليس من الواضح متى سيطرح واتس آب مرشح الدردشة لـ واتس آب Desktop وما إذا كانت الشركة ستطرح شيئًا مشابهًا لتطبيقات الأجهزة المحمولة أيضًا، ومع ذلك ، سيكون إضافة مهمة وعملية لمنصة المراسلة الفورية.

وفي الوقت نفسه ، تختبر منصة المراسلة الفورية أيضًا ميزة أخرى تتيح لأعضاء المجموعة عرض نتائج الاستطلاع التفصيلية في المجموعة. يقال أن الميزة سيتم طرحها مع التحديثات المستقبلية، وتشير التقارير إلى أن الشركة تعمل على هذه الميزة جنبًا إلى جنب مع القدرة على إنشاء استطلاعات الرأي في الدردشات الجماعية.

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