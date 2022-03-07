تقرير : تسابق بين التحالف الثلاثي والتنسيقي لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية
المستقلة/-بينما يستمر الجدل السياسي والانسداد معه بين القوى الكبيرة، يتسابق التحالف الثلاثي من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى لتمرير مرشح كل طرف لرئاسة الجمهورية، فبينما يصر الأول على تمرير ريبر أحمد، أكد الثاني دعمه لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وبينما يؤكد الثلاثي على سهولة إمراره عبر الأغلبية المطلقة يراهن الإطار على “الثلث المعطل” في تمرير رئيس الجمهورية الذي يرتبط به أيضاً تكليفه “الكتلة الأكبر” ومن ثم المصادقة على شخصية رئيس الحكومة المقبل.
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