تقرير: تأجيل زيارة بايدن إلى الأردن والشرق الأوسط

المستقلة /- قرر البيت الأبيض تأجيل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي كانت مقررة في نهاية حزيران الجاري إلى منطقة الشرق الأوسط وتشمل الأردن والسعودية، بحسب ما جاء في تقرير صدر عن شبكة “إن بي سي” (NBC) الإخبارية الأميركية، صباح اليوم، السبت.

ونقل التقرير عن مصدر دبلوماسي ومسؤولين أميركيين لم يسمهم، قولهم إن البيت الأبيض يخطط لقيام الرئيس الأميركي بزيارة أوسع إلى الشرق الأوسط خلال تموز المقبل.

وأفاد التقرير بأن الإدارة الأميركية قررت عدم الربط بين زيارة بايدن إلى المنطقة وبين سفره لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا وقمة مجموعة السبع في ألمانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكانت تقارير إعلامية عبرية قد ذكرت أن الرئيس الأميركي يعتزم القيام بجولة في الشرق الأوسط، في نهاية الشهر الجاري، تشمل زيارة قصيرة إلى رام الله وتل ابيب وأخرى إلى الرياض.

وأكد بايدن أمس الجمعة، عزمه القيام بزيارة إلى تل ابيب دون تحديد موعدها، فيما أشارت التقارير إلى أن الموعد المطروح للزيارة هو في 19 و20 حزيران الجاري.

من جانبها، أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أمس، إلى أن بايدن سيصل، يوم 23 حزيران الجاري، وسيلتقي مع رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، ورئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع وصول بايدن، في 23 حزيران، على أن تستمر الزيارة ليوم واحد فقط يلتقي خلالها أيضًا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وكان بايدن قد قال أمس إنه غير متأكد مما إذا كان سيتوجه إلى السعودية “وليست لديه خطط مباشرة الآن” لزيارة المملكة، واعترف بأنه يتوقع لقاء مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين في بعض الدول العربية – ومنها السعودية – في مرحلة ما.

وجاءت تصريحاته فيما بدا البيت الأبيض أكثر حسما بشأن الزيارة. وقال مسؤول على اطلاع على خطط البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها وكالة “أسوشييتد برس”، إن بايدن قرر زيارة السعودية فضلا عن إسرائيل، وعلى الأرجح سيضيف محطات إلى جولته المقررة إلى أوروبا لحضور قمتين هذا الشهر، لكن التفاصيل غير مؤكدة بعد.

وكانت تقارير إعلامية أميركية قد أفادت بأن الرئيس قرر زيارة السعودية في نهاية حزيران الجاري، للقاء ولي العهد السعودي، وذلك بعيد معالجة السعودية اثنتين من أولويات بايدن من خلال الموافقة على زيادة إنتاج النفط والمساعدة في تمديد الهدنة في اليمن.