تقرير : انخفاض صادرات العراق النفطية الى امريكا لتبلغ معدل 181 الف برميل

المستقلة/- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن انخفاض صادرات العراق النفطية الى امريكا خلال الاسبوع الماضي الى النصف لتبلغ معدل 181 الف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في تقرير و تابعته المستقلة، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.492 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 704 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.196 ملايين برميل يوميا”.

وأضافت أن “صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 181 ألف برميل يوميا الاسبوع الماضي، منخفضة عن الاسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 369 الف برميل يوميا”.

وأشارت إلى أن “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.351 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 710 آلاف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 412 الف برميل يومياً، ومن ثم البرازيل بمعدل 291 الف برميل يومياً”.

ووفقاً للإدارة، فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت بمعدل 212 الف برميل يومياً، ومن كولومبيا بمعدل 174 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 161 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من ترينداد توباغو او روسيا”.