تقرير : انخفاض صادرات العراق النفطية الى امريكا بمعدل 196 الف برميل

المستقلة/- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، ان صادرات العراق النفطية انخفضت خلال الاسبوع الماضي لتصل الى معدل 196 الف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في تقرير و تابعته المستقلة، ان “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.497 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 64 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.561 ملايين برميل يوميا”.

واضافت ان “الصادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 196 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 130 الف برميل عن الأسبوع الذي سبقه والبالغ متوسط 326 الف برميل يوميا”.

واشارت الى ان “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا و بمعدل بلغ 3.603 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 711 الف برميل يوميا، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية معدل 349 الف برميل يوميا، ومن ثم الاكوادور بمعدل 259 الف برميل يوميا”.

ووفقا للإدارة فان “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 194 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 143 الف برميل يوميا، وبلغت متوسط الاستيرادات من البرازيل معدل 42 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من ترينداد توباغو ومن روسيا”.

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