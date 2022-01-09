تقرير : انخفاض صادرات العراق النفطية إلى امريكا لتصل الى 226 الف برميل

المستقلة /- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن انخفاض صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 226 ألف برميل يوميا كمتوسط خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير و تابعته المستقلة اليوم الاحد، ان “متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من عشر دول بلغت 5 ملايين و242 ألف برميل يوميا منخفضة بمقدار 928 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6 ملايين و170 الف برميل يوميا”.

واضافت ان “أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 226 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 268 ألف برميل يوميا”.

واشارت الى ان “أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3 ملايين و803 آلاف برميل يوميا، تليها السعودية بمعدل 418 ألف برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 226 ألف برميل يوميا، ثم روسيا بمعدل 151 ألف برميل يوميا”.

ووفقا للإدارة فان “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من روسيا بلغت بمعدل 127 ألف برميل يوميا، تليها الاكوادور بمعدل 95 الف برميل يوميا، ثم جاءت ترينيداد وتوباغو بـ 79 الف برميل يوميا، ومن ثم جاءت كولومبيا بمعدل صادرات بلغت 64 الف برميل يوميا، اخيرا جاءت نيجيريا بمعدل صادرات بلغت 53 الف برميل يوميا”.

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