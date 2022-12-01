تقرير : امريكا تحذر العراق من الاستمرار بالتعامل مع الصين

المستقلة /- اصدر البنتاغون الأمريكي، تقريرا حذر خلاله دول المنطقة، وخصوصا العراق، من الاستمرار بالتعامل مع الحكومة الصينية بشكل واسع، فيما حذر في ذات الوقت حكومة بكّين من مغبة “استفزاز” الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

ونشر البنتاغون تقريراً اطلعت عليه “المستقلة” ، قال فيه إن الصين “صعدت من تعاملاتها مع بلدان الشرق الأوسط وبالأخص العراق خلال العام الماضي 2021، الامر الذي استمر عبر العام الحالي”، متابعة “تسعى بكين الى توسعة قاعدة نفوذها من خلال محاولة علاقات اقتصادية تهدف في النهاية الى خلق مقرات عسكرية صينية داخل مناطق الشرق الأوسط بشكل عام، والعراق بشكل خاص”.

وحذر التقرير “دول المنطقة وبالأخص العراق” من استمرار التعامل مع الحكومة الصينية، معلنا أن “إدارة بايدن لا تدعوا تلك البلدان الى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الصين، لكننا نحذر من ان تتجاوز تلك العلاقات حدا معينا”، بحسب ما أوضح وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية كولن كال خلال تصريح لشبكة الميدل ايست مونيتر.

وأكد المسؤول الأمريكي ان “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تراقب عن كثب تعاملات الدول في المنطقة وخصوصا العراق مع بكين”، موضحا أن “نوايا الصين في المنطقة تستهدف المصالح الامريكية، وهذا ما لا يمكن ان نسمح بحصوله”، على حد قوله، محذرا العراق ودول المنطقة من مغبة “الاضرار بالمصالح الامريكية من خلال التعامل على مستوى واسع مع الصين”.

وتابع “تسعى الولايات المتحدة الى دمج دول المنطقة مع قيادتها دون التاثير على استقلالها وسيادتها الداخلية، الامر الذي لن تقوم به الصين التي تسعى لممارسة النفوذ المباشر على السلطات في مناطق الشرق الأوسط”، على حد تعبيره.