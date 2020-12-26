تقرير: المكونات في الاعلام العراقي.. تغطيات حزبية ترتكز على أوقات المصائب والمحن

المستقلة.. قال “بيت الإعلام العراقي” في تقرير جديد صدر عنه حول التغطيات الإعلامية لقضايا الأقليات والمكونات الدينية والقومية والعرقية في العراق، ان هناك ظهور أبناء المكونات والأقليات في التغطيات محدود جدا، خصوصا تلك المتعلقة بالشأن السياسي، مشيرا الى ان وسائل الاعلام تُركز على موضوعات الأقليات والمكونات فقط في حالة الكوارث والأزمات التي تتعرض لها المكونات.

وأضاف التقرير ان اغلب التصريحات والمواقف التي من المفترض ان تكون ممثلة عن المكونات، لكن يتم اخذها عبر شخصيات سياسية من المكونات لكنهم منخرطون في أحزاب وقوى سياسية واسعة، ولهذا تظهر مواقف الشخصيات الممثلة للمكونات من وجهة نظر المصالح الكبيرة للأحزاب التي تمثل العدد البشري الأكبر في البلاد.

وأشار بيت الاعلام العراقي الى ان قضايا الأقليات غالبا ما تكون محط اهتمام التغطيات فقط في أوقات الازمات والكوارث التي يتعرضون لها، مدللا على ان مأساة الايزيديين حضرت بقوة في التغطيات بسبب جرائم داعش ضدهم، ومثلهم المسيحيين، اما في أوقات السلام والهدوء تنحسر التغطيات حولهم بنسبة كبيرة تصل الى حد انقطاع التغطيات بشكل شبه كامل.

وسجّل التقرير ان وسائل الاعلام تقع في خطأ كبير ومتواصل عند تغطية مواقف مكون معين إزاء القضايا السياسية المختلفة مثل الانتخابات والموقف من المشهد السياسي، والتصويت على مشاريع القوانين عنما تحصر الحصول على هذه المواقف من شخصيات حزبية، فيما تتكاسل من بذل جهد في الوصول الى ممثلين حقيقيين عن المكونات ومستقلين.

ولفت تقرير بيت الاعلام الى غياب الثقافة والمعلومات الكافية اثناء تغطية وسائل الاعلام لقضايا الأقليات، اذ غالبا ما تكون التغطيات سطحية تتضمن أخطاء عديدة مثلا حول عادات وتقاليد المكونات، والإحصاءات المتعلقة بهم، والمعلومات حول الخلفيات التاريخية.

ويوصي التقرير وسائل الاعلام بضرورة إدراك ان مهمة تغطية القضايا المتعلقة بالمكونات والأقليات على درجة عالية من الاهتمام، وينبغي التعامل معها بحرفية عالية، تبدأ من امتلاك الخبرة وجمع المعلومات، مرورا باختيار المواضيع وتوقيتاتها، وانتهاء بالوصول الى الممثلين الحقيقيين على الأرض من المكونات.

كما يجب ان تكون الأقليات والمكونات حاضرين وبقوة في التغطيات المتعلقة بالمشهد السياسي والاجتماعي، والاعتماد على الممثلين الحقيقيين لهذه المكونات كطرف أساسي الى جانب الأطراف الأخرى في التغطيات، وعدم الاكتفاء بممثلين منتمين أصلا الى احزاب كبرى ممثلة للاغلبيات من سكان البلاد.

واكد التقرير ضرورة تكثيف الجهود من اجل انتاج التقارير والتحقيقات الاستقصائية بشكل عام وخصوصا تلك المرتبطة بالمكونات، لما لهذه النوعية من التقارير من تأثيرا واسع على الراي العام في اظهار المشهد بشكل واضح ومثير، مع معلومات دقيقة.