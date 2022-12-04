تقرير : العراق يحتل المرتبة الثانية من بين مصدري النفط لأمريكا

المستقلة /- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن العراق احتل المرتبة الثانية من بين مصدري النفط لأمريكا متخطيا بذلك المكسيك والسعودية خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير و تابعته المستقلة، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسعة دول بلغت 5.417 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 182 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.417 ملايين برميل يوميا”.

وأضافت أن “صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت ما معدله 363 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، متخطيا كلاً من المكسيك والسعودية وبذلك يحتل العراق المرتبة الثانية في صادراته النفطية لأمريكا بعد كندا”.

كما أشارت إلى أن “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا و بمعدل بلغ 3.354 ملايين برميل يومياً، وجاءت السعودية بعد العراق بمعدل 338 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من المكسيك بمعدل 300 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 290 الف برميل يومياً”.

ووفقاً للإدارة، فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت ما معدله 242 الف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 212 الف برميل يوميا، و من ليبيا بمعدل 85 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 50 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

السوداني يشكِّل لجنة لتدقيق أرزاق أفراد القوات الأمنية وأعداد الحمايات للضباط

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاحد

اخر الاخبار

تعرف على اهم الطرق التي تمنع اعراض والتهاب المفاصل

اخر الاخبار

تركيا : تحالف جديد يضم 4 أحزاب سياسية لدعم ترشيح اردوغان

اخر الاخبار

تويتر : شركة آبل استأنفت نشر إعلاناتها بالكامل على المنصة

اخبار قطر

بسبب الممارسات الإسرائيلية… حمد بن جاسم يحذر من اندلاع انتفاضة جديدة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السوداني يشكِّل لجنة لتدقيق أرزاق أفراد القوات الأمنية وأعداد الحمايات للضباط

اخر الاخبار

تعرف على اهم الطرق التي تمنع اعراض والتهاب المفاصل

اخر الاخبار

تويتر : شركة آبل استأنفت نشر إعلاناتها بالكامل على المنصة

اخبار العراق

تقرير : العراق يحتل المرتبة الثانية من بين مصدري النفط لأمريكا

اخبار قطر

بسبب الممارسات الإسرائيلية… حمد بن جاسم يحذر من اندلاع انتفاضة جديدة

اخر الاخبار

إيلون ماسك ينشر استطلاعا للرأي للعفو عن أسانج وسنودن

اخر الاخبار

عبر الفيديو.. أوبك + تعقد اجتماعا لمناقشة خطط انتاج النفط

اخر الاخبار

عبر الفيديو.. أوبك + تعقد اجتماعا لمناقشة خطط انتاج النفط

اخر الاخبار

مطار اربيل الدولي يعلن إيقاف الحركة الجوية بسبب الظروف الجوية

اخر الاخبار

مطار بغداد الدولي يعلن إيقاف الحركة الجوية بسبب الظروف الجوية

اخر الاخبار

رويترز : بشار الأسد رفض اقتراحا لمقابلة نظيره أردوغان

اخر الاخبار

نيمار يزف بشرى سارة لـ البرازيل قبل مواجهة كوريا في ثمن نهائي المونديال

اخر الاخبار

متعة آخرى تبدأ الليلة .. مباريات اليوم الثاني من دور الـ16 في المونديال

اخر الاخبار

تقارير صحيفة : آبل تعجّل خططها لنقل بعض إنتاجها إلى خارج الصين

اخر الاخبار

الأرجنتين بقيادة ميسي تصعد إلى دور الثمانية بعد الفوز على أستراليا

اخر الاخبار

هولندا اول المتأهلين إلى ربع نهائي المونديال بعد فوزها على أمريكا بـ 3 أهداف مقابل هدف

اخر الاخبار

ثورة بركان ماونا لوا  تجذب الزوار لمشاهدة الحمم المتوهجة