تقرير : العراق من بين عشر دول تساهم في انبعاثات حرق الغاز في العالم

المستقلة /- كشف تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة وذكاء الأعمال “ريستاد إنرجي” ان عشر دول بينها العراق مساهمة في 70 بالمئة من انبعاثات حرق الغاز في العالم .

ووفقا للتقرير و تابعته المستقلة ، فإن “روسيا والعراق وإيران وفنزويلا ونيجيريا والولايات المتحدة والجزائر والمكسيك وليبيا والصين، ما زالت تمثل مجتمعة أكثر من 70% من انبعاثات حرق الغاز في قطاع الاستكشاف والإنتاج حول العالم”.

وتابع التقرير انه “ورغم أن التطورات الإقليمية تظهر جهود العالم للحد من نشاط الحرق، مع السعي لخفض الانبعاثات فإن قائمة المساهمين الرئيسين لم تشهد تغييرًا”.

وأضافت الشركة ان “انبعاثات الكربون الناتجة عن حرق الغاز في قطاع الاستكشاف والإنتاج حول العالم بلغت 276 مليون طن، العام الماضي 2021، بانخفاض طفيف عن المستوى المسجّل العام 2020، عند 283 مليون طن”، مبينة ان “نشاط الحرق يمثل 30% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تطلقها صناعة النفط والغاز”، بحسب التقرير.

وتوقعت الشركة “ارتفاع نشاط حرق الغاز في العام الحالي 2022، مع زيادة الطلب العالمي على الوقود الأحفوري، ووسط شح المعروض، نظرًا لتراجع الإمدادات الروسية جراء غزو أوكرانيا”.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

منتخب الشباب وضرورة الكادر الأجنبي

اخر الاخبار

رايو فاليكانو ضيفاً ثقيلاً امام نظيره برشلونة في الدورى الإسبانى

اخر الاخبار

تسريبات : مواقع الإنترنت تكشف عن مواصفات هاتف Galaxy الجديد

اخر الاخبار

الأكل العاطفي يعرف بأنه الإفراط في تناول الطعام لقمع أو تهدئة المشاعر السلبية

اخر الاخبار

بحث : الخضراوات الملوثة بمجموعة من الميكروبات تسبب العديد من الأمراض

اخبار السعودية

السعودية تتوقع نموا اقتصاديا أقوى في القطاع غير النفطي في إطار رؤية 2030

اخبار العراق

تقرير : العراق من بين عشر دول تساهم في انبعاثات حرق الغاز في العالم

اخبار العراق

تقرير : العراق من بين عشر دول تساهم في انبعاثات حرق الغاز في العالم

اخبار العراق

التربية تنفي الأنباء عن وجود صفقات لطباعة الكتب المدرسية خارج العراق

اخر الاخبار

الصحة العالمية تراقب زيادة التهاب الكبد الحاد غير معروف السبب لدى الأطفال

اخبار العراق

احمد الربيعي: العراق في المرتبة الخامسة عالمياً بتأثير التغيير المناخي

اخر الاخبار

دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على الانترنت

اخر الاخبار

نجاة قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني من محاولة اغتيال

اخر الاخبار

التجارب العقلانية والفلسفة الاجتماعية النقدية

اخر الاخبار

المغربي معاذ زحافي يحقق رقما عالميا ويعزز طموحه نحو التألق

اخبار العراق

وعد خيرا.. وزير الكهرباء يبحث في ميسان ملف الاستعداد لفصل الصيف

اخر الاخبار

مجنون المنطقة ماركة مسجلة