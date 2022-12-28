تقرير .. العراق ثانياً في صادرات النفط إلى تركيا خلال تشرين الاول

المستقلة/- احتل العراق المرتبة الثانية في صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية إلى تركيا خلال شهر تشرين الاول 2022 بصادرات بلغت أكثر من 6 ملايين برميل وفقا لهيئة تنظيم سوق الطاقة التركية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة، إن “العراق احتل المرتبة الثانية في صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية الى تركيا في شهر تشرين الاول الماضي بواقع 6.278 مليون برميل، بمعدل 202.516 برميل يوميا”.

واضافت ان “روسيا احتلت المرتبة الأولى بصادرات النفط والمنتجات النفطية وبواقع 15.870 مليون برميل بمعدل 511.941 الف برميل يوميا”، مبينة ان “كازاخستان جاءت ثالثا بـ 165.023 مليون برميل بمعدل 1.654 مليون برميل، بمعدل 53.360 الف برميل يوميا”.

واشارت الى ان “أهم الدول التي نستورد منها النفط والمنتجات النفطية هي روسيا وبنسبة 36% والعراق بنسبة 21% وكازاخستان بنسبة 7% والهند بنسبة 7% وإيران بنسبة 5% والمملكة العربية السعودية ونيجيريا بنسبة 4% لكل واحدة منهما وليبيا بنسبة 2%”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

كبير المستشارين يحدد امرين لاستدامة الناتج المحلي وخفض معدلات البطالة

اخبار العراق

الثقافة تجهز 35 فندقاً في البصرة لاستقبال وفود وجماهير خليجي 25

اخبار العراق

وزيرُ النفط يشيد بقرارِ تثبيت موظفي العقود

اخر الاخبار

الواتساب سيوقف خدمة الرسائل عن 49 طرازا من الهواتف الذكية

اخر الاخبار

تشيلسي يقدم عرض لشراء إنزو فيرنانديز من بنفيكا بـ 105 مليون

اخر الاخبار

طقس العراق .. توقع تصاعداً الضباب بدءاً من الغد

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مخططات السفارة ورومانوفسكي لاستهداف منظومة القيم وتفكيك الاسرة العراقية

اخبار العراق

الثقافة تجهز 35 فندقاً في البصرة لاستقبال وفود وجماهير خليجي 25

اخبار العراق

حراك لتشكيل اطار تنسيقي “سني” لمواجهة طموحات الحلبوسي

اخر الاخبار

الواتساب سيوقف خدمة الرسائل عن 49 طرازا من الهواتف الذكية

اخر الاخبار

تشيلسي يقدم عرض لشراء إنزو فيرنانديز من بنفيكا بـ 105 مليون

اخر الاخبار

طقس العراق .. توقع تصاعداً الضباب بدءاً من الغد

اخر الاخبار

تقرير .. العراق ثانياً في صادرات النفط إلى تركيا خلال تشرين الاول

اخر الاخبار

تقرير .. العراق ثانياً في صادرات النفط إلى تركيا خلال تشرين الاول

اخبار العراق

عثمان : اتخاذ السوداني خطوات عملية سيسهم بتعزيز الثقة مع الاقليم

اخبار العراق

بسبب تذبذب اسعار الدولار.. العراق مقبل على ركود اقتصادي كبير

اخبار العراق

المرور تستعد تستعد لاعتماد نظام إلكتروني لانجاز 15 الف معاملة

اخبار السعودية

السعودية تؤكد وقوفها مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته

اخبار العراق

خبير يحذر من انتقال الاقتصاد العراقي الى موقف أخطر

اخر الاخبار

بسبب ستاربكس .. الأجهزة الأمنية تستنفر في العراق

اخر الاخبار

امريكا تدرس تشديد قواعدها على الوافدين من الصين

اخبار العراق

محلل : واشنطن تضغط على حكومة السوداني بهدف الحصول على مكاسب

اخر الاخبار

غدا الخميس .. الحكومة العراقية تطلق رواتب المتقاعدين والعسكري