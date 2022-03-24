تقرير : العراقيون يترقبون بجميع مكوناتهم وأطيافهم جلسة البرلمان القادمة
المستقلة/- يترقبُ العراقيون بجميع مكوناتهم وأطيافهم الجلسة المقبلة لمجلس النواب بعد غدٍ السبت، لأنها ستحدد شكل الحكومة المقبلة من خلال التصويت على رئيس للجمهورية، والتي تعد الخطوة الأولى باتجاه تشكيل الحكومة الجديد، وبينما ظهرت التغريدات والبيانات من الأطراف الكبيرة في المعادلة السياسية لتحمل ترجيحات بعقد الجلسة وتحقيق النصاب من عدمه، اتجهت الأنظار صوب النواب المستقلين الذين باتوا “بيضة القبّان” الجديدة في ترجيح كفة على أخرى.
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