تقرير: الرئيس الأوكراني زيلينسكي يطلب باستمرار المال من الولايات المتحدة

المستقلة/-  انتقد مذيع قناة فوكس نيوز، تاكر كارلسون، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأنه يطلب باستمرار المال من الولايات المتحدة.

ويرى المذيع الأساسي في القناة أنه بسبب مساعدة كييف، فإن الاقتصاد الأمريكي “يذهب إلى القاع”.

وأشار الصحفي إلى أن الولايات المتحدة قد خصصت فعليا أكثر من 90 مليار دولار لأوكرانيا.

وتابع قائلا: “لكن هذا لا يزال غير كاف بالنسبة لزيلينسكي. إنه لا يطلب المال من أعضاء الكونغرس الأمريكي. إنه يطالبهم بدفعه”.

وعرض كارلسون عدة مقتطفات من رسائل فيديو زيلينسكي على الهواء، معلقا: “هل تعرف هذا الرجل؟ من هو هذا الرجل؟ في الواقع، هو ديكتاتور أوكراني فاسد يطالبنا بالمال. لديه الجرأة! متى يصمت؟”.

في وقت سابق أصبح معروفا أن الولايات المتحدة قد خصصت شريحة أخرى من المساعدات لأوكرانيا قدرها 4.5 مليار دولار.

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