تقرير: الاعلام والنخب الثقافية اجبر السلطات على تأجيل قانون جرائم المعلوماتية

المستقلة..قال “بيت الاعلام العراقي” في تقرير صدر عنه ان حملة الضغط الواسعة التي تكاتفت فيها جميع الفعاليات الاجتماعية والثقافية والنخب الاكاديمية والاوساط الشعبية، ساهمت في منع مشروع قانون جرائم المعلوماتية من التصويت عليه في مجلس النواب، مشيرا الى ان حملة الضغط الأخيرة تُعتبر مثالا كيف يمكن لحملات الضغط الاجتماعية والنخبوية في منع كل ما من شانه المس بالحقوق والحريات العامة، واجبار السلطات على احترام المواقف الشعبية.

وأشار التقرير الى انه وبعد تتبع عينة من التغطيات الإعلامية شملت اكثر من 150 تقرير مرئي ومكتوب حول مشروع القانون، وما تضمّنته من اراء ومواقف خبراء واكاديميين واوساط شعبية واجتماعية، أجمعت الاعتراضات على انه يمس حرية التعبير، وان مشروع القانون منقوص وبحاجة الى مراجعات.

ونوه الى أن الانتقادات تركزت حول نقاط عدة بينها الاسباب الموجبة للقانون، على انه يأتي لتوفير الحماية القانونية عبر نظام عقابي لمرتكبي جرائم شبكة المعلومات وما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والافراد خسائر كبيرة وتمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الامن الوطني والسيادة الوطنية. ولكن الشيطان يكمن في فقراته.

ومثلا فان المادة 3 من القانون تنص على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 21 ألف و42 ألف دولار أميركي تقريبا لأي شخص يستخدم أجهزة الحاسوب والإنترنت قصدا لـ “المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا”.

والمادة 6 تتضمن ذات العقوبات لاستخدام جهاز حاسوب أو شبكة معلومات لـ “إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو تكدير الأمن والنظام العام، أو الإساءة إلى سمعة البلاد”.

وتشير الفقرة الرابعة من المادة الثامنة “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 8 آلاف دولار ولا تزيد على 12 ألف دولار، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية”، وفي المواد اعلاه، لم تُحدد ما نوعية الخروقات بالتحديد.

وربط صحافيون وناشطون توقيت طرح مسودة القانون، والإصرار هذه المرة على اقراره، وسط عدم اعتراض أي حزب او كتلة سياسية، مع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة، حيث تسعى الأحزاب العراقية لمنع انتقادها ونشر فضائح الفساد الإداري والمالي التي باتت رائجة في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.