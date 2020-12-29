تقرير اسرائيلي: سياح إسرائيليون يسرقون فنادق في الامارات

المستقلة … بعد السماح بانطلاق الرحلات الجوية بين الكيان الصهيوني و الامارات، ظهرت تقارير تفيد أن السياح الإسرائيليين يسرقون من الفنادق كل ما يمكن حمله، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية.

وقال رجل أعمال صهيوني أنه : “منذ سنوات عديدة أتيت إلى الإمارات العربية المتحدة وأقوم بأعمال تجارية هناك.. في الشهر الماضي وصلت إلى الفندق الذي كنت أقيم فيه وشعرت بالرعب عندما شاهدت في بهو الفندق إسرائيليين يفتحون حقائبهم قبل تسجيل المغادرة ويتم تفتيشهم بحثا عن أشياء مسروقة من الغرف”.

و بحسب الصحيفة ذاتها، أنها طلبت من مدير الفندق تقديم أمثلة على السرقات التي يقوم بها الإسرائيليون، فقال: “عائلة مع طفلين أرادت تسجيل المغادرة ووجدنا أن هناك أشياء مفقودة في الغرفة.. وعندما طلب ممثل البهو في الفندق شرح فقدان هذه الأشياء بدأ الضيوف بالصراخ.. وبعد جدال وافقوا على فتح الحقائب لنجد هناك دلو الثلج وعلاقات ومناشف وجه.. وحين قلنا لهم إننا سنبلغ الشرطة قرروا إعادة الأشياء والاعتذار”.