تقرير : ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا بأكثر من 200 ألف برميل يوميا

المستقلة/- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا بأكثر من 200 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير و تابعته المستقلة، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.610 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 455 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.065 ملايين برميل يوميا”.

وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 202 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 120 الف برميل يوميا.

وأشارت إلى أن “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.755 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 598 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 422 الف برميل يومياً، ومن ثم البرازيل بمعدل 299 الف برميل يومياً”.

ووفقاً للإدارة، فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت بمعدل 191 الف برميل يومياً، ومن كولومبيا بمعدل 72 الف برميل يوميا ومن ترينداد توباغو بمعدل 51 الف برميل يوميا فيما لم تستورد اي كمية من وروسيا ونيجيريا”.

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