تقرير : ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى امريكا لتبلغ لـ 225 الف برميل يوميا

المستقلة /- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لتبلغ متوسط 225 الف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في تقرير و تابعته المستقلة، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.356 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 52 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.404 ملايين برميل يوميا”.

وأضافت أن “صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 225 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه معدل 163 الف برميل يوميا “.

كما أشارت الإدارة إلى أن “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا و بمعدل بلغ 3.834 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 503 آلاف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من الاكوادور بمعدل 278 الف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 247 الف برميل يومياً”.

ووفقاً للإدارة، فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 143 الف برميل يومياً، ومن نيجيريا بمعدل 72 الف برميل يوميا، ومن ترينداد توباغو بمعدل 54 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من البرازيل وروسيا”.