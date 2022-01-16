تقرير : ارتفاع حدة التنافس داخل البيت الكردي على منصب رئيس الجمهورية

المستقلة /- ارتفعت حدة التنافس بين داخل البيت الكردي على منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، بين مصرٍ على التجديد لبرهم صالح ومرشح اخر متثمل بهوشيار زيباري، في وقت اكد فيه الاطار التنسيقي رفض الشخصيتين وعدم التجديد للرئاسات الثلاث.

وقالت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاتحاد قدم مرشحه الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية وهو برهم صالح”، في وقت اعلن فيه الحزب الديمقراطي عن تقديمه هوشيار زيباري مرشحاً لهذا المنصب، حيث أشار النائب عن الحزب محما خليل خلال حديثه و تابعته المستقلة ، الى ارتفاع حظوظ زيباري داخل البرلمان للحصول على المنصب الرئاسي.

من جانب اخر، اكد النائب عن الاطار التنسيقي عارف عبد الجليل، في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاطار التنسيقي سيكون اول الرافضين لترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية”.

من جهة أخرى، بين النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك إصرارا داخل الاطار التنسيقي على عدم التجديد للرئاسات الثلاث، والعمل على المجيء بشخصيات جديدة تلبي طموح الشعب للمرحلة المقبلة”.