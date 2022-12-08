تقرير : ادارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع النجم المغربي سفيان أمرابط

المستقلة/- كشف تقرير صحفي بريطاني، أن إدارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع نجم المنتخب المغربي، سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي.

وأوضح تقرير، نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن اهتمام الريدز بلاعب منتخب أسود الأطلس لا يعود إلى تألقه في كأس العالم قطر 2022.

وزعمت العديد من التقارير في الأيام الأخيرة أن ليفربول يرغب في التعاقد مع أمرابط خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

 

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن ليفربول يتابع أمرابط منذ فترة، ويرغب في التعاقد معه قبل انطلاق بطولة المونديال، الذي أكد فيه اللاعب تألقه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ليفربول عقدوا لقاء سريا مع سفيان أمرابط، قبل انطلاق كأس العالم، لإقناعه بالانتقال إلى قلعة “أنفيلد” معقل الـ”ريدز”.

وأوضحت أن اللقاء كان إيجابيا للغاية، واتفق الطرفان على الاجتماع مجددا عقب انتهاء كأس العالم.

وذكرت أن التألق الكبير للنجم المغربي في المونديال جذب أنظار أندية أخرى لصفقة أمرابط مثل إنتر ميلان وتوتنهام، لكن ليفربول لا يزال في صدارة السباق.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

تقرير : قيمة مباراة إنجلترا ضد فرنسا ستتجاوز مبلغ 2.3 مليار يورو

اخبار العراق

رغم ندرة الجلسات وقلة الإنتاجية القانونية.. البرلمان سيعطل جلساته

اخبار العراق

امين بغداد : تنفيذ خطة تشمل المياه والصرف الصحي والإكساء والطرق والجسور

اخبار العراق

البجاري : تشكيل لجنة تسوية بين الحكومة وكــورك لحل الخلافات العالقة

اخر الاخبار

رويترز : الدولار سينتعش مقابل العملات الأخرى بحلول العام القادم

اخر الاخبار

تقارير : ايلون ماسك يحدث تغييرات واسعة في عمل تويتر

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تقرير : قيمة مباراة إنجلترا ضد فرنسا ستتجاوز مبلغ 2.3 مليار يورو

اخبار العراق

امين بغداد : تنفيذ خطة تشمل المياه والصرف الصحي والإكساء والطرق والجسور

اخر الاخبار

رويترز : الدولار سينتعش مقابل العملات الأخرى بحلول العام القادم

اخر الاخبار

تقارير : ايلون ماسك يحدث تغييرات واسعة في عمل تويتر

اخر الاخبار

بعد تهديده باستخدام السلاح النووي.. امريكا تتهم بوتين “بعدم المسؤولية”

اخبار السعودية

السعودية ستضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في المصرف المركزي التركي

اخر الاخبار

تقرير : ادارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع النجم المغربي سفيان أمرابط

اخر الاخبار

تقرير : ادارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع النجم المغربي سفيان أمرابط

اخر الاخبار

خبراء : البطاطس يمكن أن تكون مفتاح التغلب على السرطان

اخر الاخبار

متحدثة : البنتاغون لم يكن على علم مسبق باستهداف أوكرانيا لأراض روسية

اخر الاخبار

ارتفاع خفيف بأسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

اخبار العراق

حيدر المولى وكيلاُ لوزارة الشباب

اخبار العراق

مقتل اثنين من الارهابين واصابة أربعة من القوات الامنية شمالي كربلاء

اخبار العراق

السيستاني يستقبل الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

اقتصادية

اقتصاديون يحذرون من اثقال الديون الخارجية ونهب الثروات ويؤكدون:

اخبار العراق

غدا بمشاركة عراقية.. انطلاق بطولة كار باك درفت في السعودية