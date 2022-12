تقرير : ادارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع النجم المغربي سفيان أمرابط

المستقلة/- كشف تقرير صحفي بريطاني، أن إدارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع نجم المنتخب المغربي، سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي.

وأوضح تقرير، نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن اهتمام الريدز بلاعب منتخب أسود الأطلس لا يعود إلى تألقه في كأس العالم قطر 2022.

وزعمت العديد من التقارير في الأيام الأخيرة أن ليفربول يرغب في التعاقد مع أمرابط خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

(🟢) NEW:

Liverpool plan to sign Sofyan Amrabat in January as a midfield reinforcement for the second half of the season. [@Santi_J_FM] pic.twitter.com/oFQHmmWn1G

— The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) December 7, 2022