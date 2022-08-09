تقرير إنجليزي : ميلان يتواصل مع تشيلسي مجددا بشأن حكيم زياش

المستقلة /- أفاد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، بأن ميلان أعاد تنشيط محادثاته مع تشيلسي، بشأن التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، هذا الصيف.

وفاوض ميلان تشيلسي لضم زياش، منذ عدة أشهر، لكنهما لم يتوصلا لاتفاق حول التفاصيل المالية.

وبحسب صحيفة “تليجراف” البريطانية، فقد بدأ ميلان جولة جديدة من النقاش مع تشيلسي، من أجل إمكانية ضم زياش على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة، أنه من غير المتوقع أن يحدث أي تقدم في المفاوضات هذه المرة أيضا، باعتبار أن الناديين لديهما أولويات أخرى.

وعلى الرغم من ذلك، فإن زياش نفسه مهتم بتلك الخطوة، ويأمل أن يصل الناديان لاتفاق قريب، خاصة بعد خروجه من حسابات مدربه توماس توخيل.

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