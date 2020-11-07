تقرير: إعلام الأقليات.. معركة خاسرة امام الحيتان الكبيرة

المستقلة.. سلط تقرير لـ “بيت الاعلام العراقي” الضوء على وسائل الاعلام التابعة الى المكونات والأقليات العراقية، وسط الكم الهائل من الفضاء الإعلامي في البلاد، على مختلف توجهاته السياسية والحزبية والدينية والاجتماعية.

ويتناول تقرير الرصد الجديد، إحصائية بأبرز واهم وسائل الاعلام التابعة والمتخصصة في قضايا الأقليات والمكونات على اختلافها في البلاد، وتحليل المحتوى الخبري لها، ومدى منافستها وقوتها وتأثيرها في الساحة الإعلامية العراقية.

وتوصل تقرير الرصد الى ان اعلام الأقليات يواجه منافسة خاسرة امام وسائل الاعلام الأخرى في مواكبة الخدمات والمحتوى الإعلامي المقدمة الى الجمهور، اذ تعاني من محدودة عددها، الى جانب افتقارها الى الإمكانات اللازمة والاساسية في العمل الإعلامي والصحفي.

وأضاف ان المحتوى الإعلامي لوسائل اعلام الأقليات والمكونات يشير الى التركيز على المظلومية التي تتعرض لها الأقليات التي تقف خلفها وسائل الاعلام الخاصة بها، فيما تخضع لعوامل سياسية وأخرى دينية وقومية، تنعكس سلبا على التعريف بأوضاع سكان الاقليات في البلد من طقوسهم ومشاكلهم وازماتهم ومخاوفهم.

وأكد “بيت الاعلام العراقي” محدودية تأثير وسائل اعلام الأقليات، لأسباب مرتبطة بضعف الخبرة ونقص التمويل، والصراعات السياسية المستحكمة بين اقطاب الأقليات نفسها من جانب، وبين القوى السياسية الكبيرة التي تسعى لتجيير قضايا الأقليات والمكونات الصغيرة لصالحها من جانب اخر.

وسجل التقرير غياب بعض الأقليات بنحو شبه تام في الإعلام العراقي كالكاكائيين والبهائيين والشبك واليهود إلا ما ندر، مع التركيز على الايزيديين بعد تعرضهم لهجمات من قبل تنظيم داعش.

وأوصى “بيت الاعلام العراقي” بضرورة زيادة وعي الإعلاميين العراقيين بقضايا الأقليات وشؤونهم، وأن تتولى الجهات المهنية ومنظمات المجتمع المدني مسؤوليتها بهذا الشأن، وتضمين المناهج الدراسية في كليات أو أقسام الإعلام بالجامعات العراقية، مفردات تعرف بقضايا الأقليات في إطار تنوع المجتمع وتاريخه وتراثه.

وحث وسائل الإعلام على تخصيص مساحة أكبر من اهتمامها لشؤون الأقليات، كمكون أصيل بالمجتمع العراقي، مع التركيز على دورهم في بناء البلد، وحقهم في الوجود اسوة بباقي أبناء الطيف العراقي، كشركاء في الوطن، من دون إغفال ما تعرضوا له من تهميش وإقصاء واضطهاد لاسيما على يد الإرهاب.