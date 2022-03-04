تقدير”التهديدات الأمنية” بين الخطأ والصواب

عبدالله جعفر كوفلي

باحث أكاديمي

تقدير الأمور هو وضعها في مكانها الصحيح بعد تقييمها وتحليلها لمعرفة مكامنها وتوقع كل الاحتمالات وما يقف وراءها.

مما لا شك فيه ان كل دولة وكيان سياسي نزولاً الى الفرد مروراً بكافة المؤسسات والأجهزة تضع الخطط والاستراتيجيات القريبة والبعيدة لحماية أمنها.

الامن القومي لأية دولة يتكون من مجموع الامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعسكري… الخ، حمايته يتوقف بشكل أساسي على قدرة الأجهزة والمؤسسات والمجالس المنوط به هذه المهمة على تقدير وتقييم مصادر التهديد الموجهة الى امن الدولة وتعمل على زعزعتها وزرع الخوف في نفوس شعبها مما يفقدها لذة الحياة وسعادتها لإيمانهم الراسخ ان الامن هو التنمية والتطور.

ان الأجهزة الأمنية تعمل ليل نهار في سبيل معرفة مصادر التهديد التي تتنوع وتتعدد وتتغير من فترة الى اخرى ومن مكان الى اخر مع وجود الثابت منهم، ان المعرفة لا تكفي ولكن يجب اجراء التقييم والتحليل اللازم لها والوقوف على نوعية التهديد وقوتها وأسبابها وسر ديمومتها و وتوقفها عند نقطة معينة ومدى تأثيرها وفاعليتها من عدمها وسبل مواجهتها عند الاقتضاء وكيفية توعية المواطنين واشاعة الطمأنينة في نفوسهم، كل هذه الأمور تجري في الخفاء ولا يعلم به الا القلة الذين هم جنود مجهولين يعملون كالنملة وينتجون كالنحلة، اعتماداً على تجاربه السابقة والخبرة المكتسبة.

الخطأ والصواب في اي عمل امر مشروع وطبيعي ولكن المهم الاستفادة من الأخطاء والاستمرار على الصواب والصحيح، الأجهزة الأمنية كغيرها من المؤسسات قد تخطأ في تقديرها وتقييمها لمصدر تهديد معين استناداً الى ما يصل اليها من معلومات اعتماداً على مصادرها البشرية وغيرها.

ولكن الفارق بين خطأ الجهاز الأمني وجهة حكومية اخرى تكمن في النتائج المترتبة على كلا الخطأين، فإن خطأ أية مؤسسة حكومية يمكن تصحيحها بسهولة وإعادتها الى صوابها، ولكن خطأ الجهاز الأمني في تقدير مصدر التهديد المعين يكلف غالياً ولا يمكن التعويض بسهولة لما يترتب على ذلك من نتائج سلبية وكثيراً ما تجرّ الدولة الى أمور كارثية خطيرة وتحرج موقفها في المجتمع الدولي وتدفعها الى اتخاذ قرارات ومواقف غير سليمة، لان عمل الأجهزة الأمنية وتقاريرها أساس متين لاتخاذ القرارات والمواقف السياسية والاستراتيجية.

ان الخطأ في تقدير مصدر تهديد(داخلياً ام خارجياً)معين من قبل الجهاز الأمني يكلف الدولة الكثير من الاحراج والخسارة البشرية والمادية ولكن اهم ما يترتب على ذلك:

١- فقدان الجهاز الأمني لثقة المواطنين به وضعف مصداقيته وهيبته بين المؤسسات الاخرى.

٢- إصابة العاملين في الجهاز الأمني باليأس والإحباط وشعورهم بعدم كفاءتهم ونقص خبرتهم وسوء تقديرهم.

٣- نجاح مصدر المعلومات وخبرته وقدرته على توجيه الجهاز الأمني الى الوجهة التي يريدها او رسمها له اذا كان مكلفاً من جهة اخرى.

٤- ضعف ثقة القيادة السياسية( الحكومة) بجهازها الأمني وضرورة اعادة النظر في هيكليتها وإجراء التغيير المناسب

فيه والوقوف بحزم على نقاط الضعف ومعالجتها بالسرعة الممكنة لتجنب الوقوع في نفس الخطأ السابق.

٥- ضعف مكانة الجهاز الأمني وهيبته بين الأجهزة الأمنية الاخرى الداخلية والخارجية التي هي في تنافس مستمر من اجل تقديم الأفضل للشعب.