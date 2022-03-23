تقارير يابانية : ارتفاع أسعار مواد البناء والفولاذ إلى مستوى قياسي

المستقلة /- كشفت تقارير إعلامية يابانية عن ارتفاع أسعار مواد البناء والفولاذ إلى مستوى قياسي لم تشهده البلاد منذ 13 عاما.

وقالت صحيفة “نيكاي” اليابانية، اليوم الأربعاء، إن مختلف أنواع مواد البناء والفولاذ الضرورية للبناء، ارتفعت أسعارها على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وتمثل واردات اليابان لمواد البناء من روسيا وأوكرانيا 11% من مجمل الواردات من هذا النوع من المواد.

وأشار التقرير الذي نشرته الصحيفة إلى أن بعض مواد البناء ارتفعت بنسبة 60%، وخاصة مواد البناء الخشبية التي تستوردها اليابان لبناء الجدران والأرضيات، وتأتي بالأساس من روسيا.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

زفاف مؤسس ويكيليكس وراء القضبان بحضور4 مدعوين

اخر الاخبار

تقارير يابانية : ارتفاع أسعار مواد البناء والفولاذ إلى مستوى قياسي

اخر الاخبار

خبير الروسي : نقل تركيا لأنظمة الدفاع الجوي “إس-400” إلى أوكرانيا أمر غير ممكن

اخر الاخبار

طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

اخر الاخبار

رونالدو يوجه رسالة تحفيزية لزملائه قبل مباراة البرتغال و تركيا

الاخبار

نائب عن الإطار التنسيقي : موقف الإطار محسوم من جلسة يوم السبت

اخر الاخبار

باسم خشان : رئيس الوزراء القادم من المستقلين

اخر الاخبار

باسم خشان : رئيس الوزراء القادم من المستقلين

اخر الاخبار

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاربعاء

اخبار العراق

النصولي : الحكومة العراقية بدفع ديون رجال الأعمال اللبنانيين والبالغة 950 مليون دولار

اخبار العراق

النزاهة : صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس محافظة بابل السابق

الاخبار

قرب الشهر الرمضان .. التجارة تباشر تجهيز السلة الرمضانية

اخر الاخبار

الرافدين : قرض الـ150 مليون دينار مخصص لشراء دار سكن

اخر الاخبار

زراعة الديوانية : الحصاد سيخفض أسعار الطحين في الأسواق

اخبار العراق

العراق يشارك في الاجتماع وزراء الصحة العرب في القاهرة .. غدا الخميس

اخر الاخبار

خبير صيني: قرار سعودي قد يؤدي إلى “انفجار حقيقي” لسوق النفط

اخر الاخبار

قبل جلسة السبت … الزاملي يؤكد وجود قنوات اتصال مع نواب التيار الصدري لغاية الآن