تقارير : نادي برشلونة طلب من الثنائي جيرارد بيكيه وبوسكيتس تخفيض راتبهما

المستقلة/- أكدت تقارير صحفية إسبانية طلب نادي برشلونة من الثنائي جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس تخفيض راتبهما خلال الموسم الحالي حتى يتفادى النادي الكتالوني مشكلات جديدة مع رابطة الدوري فيما يتعلق باللعب المالي النظيف.

ووفقاً لإذاعة “كادينا كوبي” فإن نادي برشلونة طلب من جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس تخفيض الراتب لتسجيل جميع التعاقدات، إذا لم يقبلوا فسيواجه النادي مشكلة كبيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يكثف مسؤولي تشيلسي الإنجليزي، من مفاوضاتهم لحسم صفقتي فرانكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، ومارك كوكوريلا ظهير برايتون، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ذكرت صحيفة “سبورت”الكتالونية، إن إدارة تشيلسي بدأت التفاوض بشكل مباشر مع برشلونة، من أجل حسم صفقة النجم الهولندي فرانكي دي يونج، حيث يحاول الطرفان التوصل لإتفاق يقضي بإنهاء الصفقة بشكل رسمي قبل الجولة الأولي للبلوز في الدوري الإنجليزي.

وأضافت، إن تشيلسي يثق في قدرته على التوصل لإتفاق على ضم دي يونج لاعب برشلونة، مع العلم بأن البارس يطلب 80 مليون يورو كحد أدني من أجل الموافقة على بيع اللاعب.

من حانب أخر، حسبما نشرت صحيفة “الأثليتيك”البريطانية، إن تشيلسي قدمًا عرضًا بـ 50 مليون يورو إسترليني إلي برايتون، من أجل حسم صفقة الظهير الأيسر مارك كوكوريلا.

ولم يرد مسؤولي برايتون على عرض تشيلسي حتي الأن، لكن هناك تفاؤل داخل النادي اللندني بحسم الصفقة.

ومن المقرر أن يفتتح فريق تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي، بمواجهة إيفرتون في الجولة الأولي على ملعب “جوديسون بارك”.

 

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