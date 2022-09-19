تقارير : فريق مانشستر يونايتد يتعرض لـ حالات تسمم غذائي

المستقلة /- كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن عودة فريق مانشستر يونايتد من مولدوفا بحالات تسمم غذائي، حيث واجه، الخميس الماضي، فريق شيريف تيراسبول في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي وحقق الفوز 2-0 بهدفي غادون سانشو وكريستيانو رونالدو من ضربة جزاء.

وعاد مانشستر يونايتد من مولدوفا مباشرة بعد اللقاء في طائرة خاصة، لكن عدة لاعبين وأعضاء من بعثة الفريق شعروا بمرض غامض قد يكون بسبب تسمم غذائي تناولوه في مولدوفا أو على الطائرة.

وأشارت صحيفة ”ميرور“ إلى أنه من الواضح أن ما يصل إلى 12 فردًا من بين لاعبي وموظفي مانشستر يونايتد تأثروا بحالة توعك، يُشتبه في كونها حالة تسمم غذائي.

وغاب عدد قليل من اللاعبين عن جلسة تدريب للتعافي، يوم الجمعة الماضي، بينما كان أغلب اللاعبين يشعرون بالمرض ولم يبلغوا عن الأمر في اليوم الموالي.

ومن حسن حظ المدرب الهولندي إيريك تين هاغ ومانشستر يونايتد أن اللقاء أمام ليدز يونايتد الذي كان مقررا، يوم الأحد، تم تأجيله بسبب نقص في أعداد الشرطة لتأمين اللقاء وذلك لانشغالهم بجنازة الملكة الراحلة إليزابيث، التي تقام اليوم الاثنين.

ولم يمنع التسمم الغذائي عددا من اللاعبين الدوليين من الالتحاق بمنتخبات بلدانهم خلال فترة التوقف الدولي، ومن بينهم لاعبا مانشستر يونايتد هاري ماغواير ولوك شاو المتواجدان في قائمة المنتخب الإنجليزي.

ويستغل إيريك تين هاغ فترة التوقف الدولي لمواصلة العمل مع اللاعبين المتبقين، قائلا ”إنه مفيد للغاية، لدينا العديد من الاجتماعات، نحتاج إلى تحسين الهياكل داخل النادي وحوله“.

وأضاف عن خططه المقبلة: ”سننظر أيضًا إلى فترة الانتقالات في يناير أو الصيف المقبل بالفعل لتحسين طريقتنا في اللعب من خلال وضع الخطط، بالطبع، لكن علينا أن نكون مستعدين لذلك مع الكثير من اللاعبين، سوف نتدرب بشكل صحيح، وبالنسبة للبقية علينا أن نستعد جيدًا، أتمنى أن يحافظ الجميع على لياقتهم البدنية وأن يعودوا بصحة جيدة ثم يتعين علينا الهجوم“.

وسيواجه مانشستر يونايتد بعد التوقف الدولي في لقاء قوي جاره مانشستر سيتي في ديربي مانشستر، ثم يلعبون في الدوري الأوروبي خارج ملعبهم أمام أومونيا القبرصي.

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