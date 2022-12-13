تقارير صحيفة .. وفاة ثالث صحفي في مونديال 2022 بقطر

المستقلة/- أكتسبت وفاة الإعلاميين الذين يغطون منافسات كأس العالم أهمية بعد وفاة اثنين من الصحفيين، مما جعل قناة “آي تي في سبورت” تعلن عن وفاة أحد منتسبيها التي جاءت مع بداية المونديال.

ونقلت صحيفة “الماركا” الإسبانية المتخصصة في الشؤون الرياضية وفاة المدير التقني لقناة “آي تي في سبورت”، روجير بيرس، الذي كان مشاركا في تغطية منافسات كأس العالم لكرة القدم بقطر 2022،

وذكرت الصحيفة أن إعلان وفاة بيرس جاء، الاثنين، لكن وفاته كانت بتاريخ 21 نوفمبر 2022 بعد يوم واحد من انطلاق المونديال.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن وفاة بيرس البالغ من العمر 65 عاما، اكتسبت أهمية جديدة عقب وفاة صحفيين اثنين بكأس العالم هما الأميركي، غرانت وال، والمصور القطري، خالد المسلم.

وقال مقدم البرامج بقناة “آي تي في سبورت”، مارك بوغاتش، “لدينا أخبار حزينة للغاية من هنا في قطر. توفي للأسف مديرنا التقني، روجر بيرس، الذي كان هنا في كأس العالم الثامنة له”.

وأضاف: “كان روجر شخصية محترمة للغاية في صناعة البث الرياضي، حيث كان له دور أساسي في التخطيط اللوجستي وتغطية كأس العالم للرجبي، وكأس العالم لكرة القدم والبطولات الأوروبية”.

وقال: “كان دائما يبتسم ويترك ابتسامة على وجهك”، واصفا بيرس بأنه “محترف للغاية”.

وتوفي المصور الرياضي بقناة “الكاس” القطرية، خالد المسلم، السبت، بعد يوم واحد فقط من إعلان وفاة الصحفي الأميركي المتخصص بتغطية مباريات كرة القدم، غرانت وال، أثناء تغطيته لكأس العالم في قطر.

وأعيد، أمس الاثنين، جثمان الصحفي وال إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وزعم شقيق الصحفي الأميركي، إريك وال، أن أخاه، غرانت وال، الذي توفي في قطر، أثناء تغطية المونديال، “قُتل” بسبب دعم المثليين، وفقا لما نقل عنه موقع “فوكس سبورتس”، السبت.

وبناء على طلب الأسرة، تم تسليم جثة الصحفي إلى مركز طبي في نيويورك لتشريح الجثة. وقال المتحدث إن الجثة لم تظهر عليها أي علامات على مقتل عنيف، مؤكدا أن التعاون مع السلطات القطرية كان “ممتازا”.

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