تقارير صحيفة .. ميسي سيبدأ التفكير في قراره بشأن مستقبله

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن الموعد المحتمل لقيام الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ونجم باريس سان جيرمان، بحسم مستقبله مع النادي الفرنسي.

وينتهي تعاقد ميسي، المتوج مؤخرًا بكأس العالم، في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ولم يستقر حتى الآن على البقاء من عدمه.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ووفقًا لمصادر مقربة من اللاعب، فإن ميسي سيبدأ التفكير في قراره بشأن مستقبله، بمجرد انتهاء احتفالات كأس العالم، حيث سيتعين عليه التعامل مع وضعه الحالي، وتحديدًا مع بداية العام الجديد.

وأضافت الصحيفة، أن النادي الأقرب لإقناع ميسي، هو باريس سان جيرمان، والذي لم يخف نيته أبدًا في الحفاظ على البرغوث الأرجنتيني بين صفوفه.

ويرغب سان جيرمان في أن يكون هو النادي الأخير الذي يلعب ميسي بألوانه بين النخبة، مع الأخذ في الاعتبار أنه حقق لقب المونديال خلال تواجده في باريس.

في الوقت ذاته، لا يرى ميسي نفسه يلعب حاليًا في الدوري الأمريكي، ولكنه يعتقد أنه يتمتع بالقوة الكافية لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى لعدة سنوات.

وبشأن إمكانية العودة إلى برشلونة، يقال إنه لا توجد أخبار جديدة ويوصف البعض الأمر، بأنه شيء شبه مستحيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوضع المالي لبرشلونة ليس جيدًا هذا الشتاء، ويبدو أنه سيكون أقل في الصيف المقبل، عندما تلزمه رابطة الليجا بأن يخفض فاتورة رواتبه لنحو 200 مليون.

وبناءً عليه، فإن باريس سان جيرمان أقرب كثيرًا من برشلونة في الحفاظ على ميسي بالموسم المقبل.