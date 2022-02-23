تقارير صحفية: مقاهي السودان ضد البرهان

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية أنه ظهرت في أحد مقاهي العاصمة السودانية مدينة الخرطوم لصاقات جدارية عالية الجودة عليها كتبت وطبعت عبارات قوية ضد البرهان وضد أحداث 25 اكتوبر من العام الماضي.

كتبت على احدى اللصاقات: يجري البرهان تجربة على السودانيين، اوروبا ارسلت 774540 لقاحا من نوع فايزر، ويبدو أن المقصود أن هناك شيء سيء في هذه اللقاحات أو ربما أنها منتهية الصلاحية.

وعلى لصاقة أخرى كتب: الحرية للسجناء المعتقلين بشكل غير قانوني! إذا ترك البشير، فسيترك الاخرين ايضاَ. ومراقبون لم يفهموا سوى الجزء الأول من هذه اللصاقة وهو مفهوم للجميع أما الجزء الثاني فهو غامض.

وأوضحت التقارير، أنه لم تتبن أي جهة سودانية أو غير سودانية هذا العمل من لصق وكتابة وطباعة الملصقات، لكن مراقبون قالوا إن هذه خطوة جريئة وتعبير عما يجو في خاطر وبال شريحة كبيرة من المواطن السوداني.