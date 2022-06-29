تقارير صحفية : كوليبالى يدخل قائمة اهتمامات تشيلسي لتدعيم الدفاع

المستقلة/- دخل المدافع السنغالي المخضرم كاليدو كوليبالي، لاعب فريق نابولي الإيطالي، دائرة اهتمامات فريق تشيلسي الإنجليزى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم دفاع البلوز قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد 2022-2023.

وذكر الصحفى الإيطالى فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات الشهير، أن كوليبالي ضمن أهداف تشيلسي لمركز قلب الدفاع إلى جانب الثلاثى دي ليخت، اكي وكوندي.

وأضاف خبير الانتقالات الشهير أن تركيز مسئولي تشيلسي في الوقت الحالي على إنهاء صفقة التعاقد مع رافينها ومن ثم التفكير في قلب الدفاع.

كوليبالي على وشك دخول السنة الأخيرة من عقده في ملعب “دييجو أرماندو مارادونا” ويفضل نابولي بيعه هذا الصيف لكسب المال منه بدلاً من خسارته في صفقة انتقال مجانية في عام 2023.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، لعب 57 مباراة مع السنغال، وانضم إلى نابولي في 2014 ومنذ ذلك الحين شارك في 317 مباراة مع النادي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، كشفت أن نادي برشلونة يمكنه التعاقد مع المدافع السنغالي المخضرم كاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الاسبانية، فإن الهدف الأول لتشافي هيرنانديز هو قلب دفاع إشبيلية جويل كوندي، لكن كوليبالي هو بديل جذاب للغاية، ويمكن التعاقد معه.

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