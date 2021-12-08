تقارير صحفية : اقتراب التعاقد من التشيكي سوكوب من تدريب منتخب العراق

تقارير صحفية : اقتراب التعاقد من التشيكي سوكوب من تدريب منتخب العراق

المستقلة / -كشفت عدة تقارير صحفية عن اقتراب مدرب الاولمبي التشيكي سوكوب من تدريب منتخب العراق الوطني لخلافة بتروفيتش في الفترة المقبلة .

وتعتزم الاتحاد العراقي لكرة القدم إنهاء علاقة المدرب بتروفيتش مع منتخب العراق في الفترة الحالي.

وحسب ما ذكرته تقارير صحفية، فإن سكوب هو المرشح الأوفر حظا لخلافة بتروفيتش في تدريب منتخب العراق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تسمية رزاق فرحان مدرب مساعد للمنتخب الوطني و تسمية حيدر محمود مدرب مساعد للمنتخب الوطني و الاستعانة بالكابتن عباس عبيد مساعدا لسكوب كذلك .