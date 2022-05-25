تقارير صحفية : إبراهيموفيتش يقرر اللعب لموسم آخر مع ميلان

المستقلة /- كشفت تقارير صحفية أن نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش قرر اللعب لموسم آخر مع الروسونيري، بشرط إذا ما احتاج للخضوع لعملية جراحية جديدة في الأسابيع المقبلة.

وينتهي عقد السويدي في “سان سيرو” في يونيو، لكن لا يزال مستقبله معلقا في الهواء نظرًا لمعاناته من الإصابات هذا الموسم، وسجل اللاعب البالغ من العمر 40 عاما ثمانية أهداف في 23 مباراة هذا الموسم وغاب عن 18 مباراة بسبب الإصابات.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو”، فقد قرر المهاجم بالفعل أنه يريد مواصلة اللعب لموسم آخر، لكن القرار النهائي لا يعود له وحده، حيث مهاجم مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق ليس على استعداد للإعتزال الآن.

وأشار الموقع إلى أن إبراهيموفيتش سيكون لديه زيارة متخصصة في الأسابيع المقبلة لتقييم ما إذا كان يحتاج إلى جراحة جديدة أم لا.

وإذا لم تكن هناك حاجة لإجراء عملية جديدة، فسوف يعرض عليه المدير الرياضي باولو مالديني وريكي صفقة جديدة لمدة عام واحد حتى يونيو 2023.

من ناحية أخرى، إذا احتاج إبرا إلى الخضوع لعملية جراحية، ستجبره على البقاء بعيدًا عن الملاعب لعدة أشهر، قد يقرر إنهاء مسيرته الكروية. ميلان لا يزال يبحث عن قلب هجوم جديد بغض النظر عن قرار إبراهيموفيتش بشأن مستقبله.