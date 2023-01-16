تقارير.. شركة آبل ستغير نهجها في تصنيع هواتفها ولوحياتها

المستقلة /- كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة آبل ستغير نهجها القائم حاليًا في تصنيع هواتفها ولوحياتها وحواسيبها المكتبية، لتتخذ خطًا جديدًا في التصنيع.

وتعتزم آبل تقديم شاشات “microLED” مخصصة لأجهزة آيفون وآيباد وماك، بعد ظهور التكنولوجيا لأول مرة في إصدار جديد من “Apple Watch Ultra” المقرر حاليًا إطلاقه بحلول نهاية عام 2024 .

وقال المحلل بوكالة بلومبيرغ، مارك غورمان، الذي كشف عن الأمر، إن آبل أمضت حوالي 6 سنوات في تطوير تقنية “microLED” لما سيصبح أول شاشة مصممة بشكل خاص من قبل الشركة نفسها، مما يعكس عملها على معالجات “Apple silicon”.

بعد ظهورها المرتقب لأول مرة في ساعة “Apple Watch Ultra‌” العام المقبل، يتوقع أن تتوسع شاشات “microLED” المخصصة من آبل لتشمل ‌آيفون.

المحلل مارك غورمان

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال غورمان إن آبل تخطط لتقديم تقنية العرض الجديد مع “Apple Watch Ultra” في عام 2024.

ويقال إن شركة آبل أطلقت مشروع “microLED” الخاص بها، الذي يحمل الاسم الرمزي T159، حوالي العام 2017.

وتهدف الشاشة إلى تقديم سطوع محسن، وإعادة إنتاج الألوان وزوايا المشاهدة، مما يجعل الصور تبدو وكأنها “مطلية” فوق زجاج الشاشة، واستبدال الأجزاء الموردة حاليًا من قبل شركات مثل سامسونغ و”إل جي”.

وبعد ظهورها المرتقب لأول مرة في ساعة “Apple Watch Ultra‌” العام المقبل، يتوقع غورمان أن تتوسع شاشات microLED المخصصة من آبل لتشمل ‌آيفون، ومن المحتمل أن يتبعها آيباد وماك في وقت لاحق.

ويعتقد أن خطة آبل طويلة المدى، تتمثل في توفير شاشات “microLED” لجميع منتجاتها الرئيسة، ولكن قد يستغرق الأمر عقدًا قبل ظهورها في جهاز ماك بسبب تعقيد التكنولوجيا في هذه المرحلة المبكرة.

وللمقارنة، أشار غورمان إلى أن آيفون ستكون لديه شاشات OLED لأكثر من 6 سنوات بحلول الوقت الذي يكونون فيه “سابقين”.