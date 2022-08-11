تقارير : تشيلسي حريص على التعاقد مع مهاجم برشلونة بيير إيميريك أوباميانج

المستقلة /- قالت تقارير صحفية اسبانية، أن نادي تشيلسي حريص على جلب مهاجم برشلونة بيير إيميريك أوباميانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلى الرغم من انضمامه إلى برشلونة من آرسنال في يناير، يقال أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سيتجه إلى الرحيل هذا الصيف.

ومن المرجح أن يؤدي التوقيع مع روبرت ليفاندوفسكي إلى تقليص وقت لعب أوباميانج مع برشلونة، بينما يحرص العملاق الكتالوني على رحيل عدد من اللاعبين حتى يتمكنوا من التوفير في فاتورة الأجور لتسجيل التعاقدات الجديدة.

كان تشيلسي أحد الفرق المرتبطة بالمهاجم، ووفقًا لخبير الا نتقالات فابريزيو رومانو، يضغط توخيل للتعاقد مع اللاعب الذي كان يتولى تدريبه سابقا في بوروسيا دورتموند.

على الرغم من أن مدرب تشيلسي قد حث المالك تود بويلي على ضم أوباميانج، إلا أن برشلونة لم يتلق بعد عرضًا رسميًا للاعب الجابوني الدولي.

وسجل أوباميانج 13 هدفًا في 23 مباراة مع برشلونة وبقي ثلاث سنوات على عقده الحالي.