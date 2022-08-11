تقارير : تشيلسي حريص على التعاقد مع مهاجم برشلونة بيير إيميريك أوباميانج

المستقلة /- قالت تقارير صحفية اسبانية، أن نادي تشيلسي حريص على جلب مهاجم برشلونة بيير إيميريك أوباميانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلى الرغم من انضمامه إلى برشلونة من آرسنال في يناير، يقال أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سيتجه إلى الرحيل هذا الصيف.

ومن المرجح أن يؤدي التوقيع مع روبرت ليفاندوفسكي إلى تقليص وقت لعب أوباميانج مع برشلونة، بينما يحرص العملاق الكتالوني على رحيل عدد من اللاعبين حتى يتمكنوا من التوفير في فاتورة الأجور لتسجيل التعاقدات الجديدة.

كان تشيلسي أحد الفرق المرتبطة بالمهاجم، ووفقًا لخبير الا نتقالات فابريزيو رومانو، يضغط توخيل للتعاقد مع اللاعب الذي كان يتولى تدريبه سابقا في بوروسيا دورتموند.

على الرغم من أن مدرب تشيلسي قد حث المالك تود بويلي على ضم أوباميانج، إلا أن برشلونة لم يتلق بعد عرضًا رسميًا للاعب الجابوني الدولي.

وسجل أوباميانج 13 هدفًا في 23 مباراة مع برشلونة وبقي ثلاث سنوات على عقده الحالي.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

محافظ كربلاء : لم نستلم أي تخصيصات من مشروع الزائر دولار

اخر الاخبار

شركة Xiaomi ستعلن قريبا عن هاتفها الأحدث القابل للطي

اخر الاخبار

أودي تكشف عن سيارتها السيدان الجديدة من الفئة السادسة

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط نتيجة ارتفاع المخزونات الأمريكية

اخر الاخبار

مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر هاتف نائب سابق بعد مداهمة مقر ترامب

اخر الاخبار

صحيفة : هناك انزعاج كبير من سلوك رونالدو بسبب تصرفاته الغريبة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

محافظ كربلاء : لم نستلم أي تخصيصات من مشروع الزائر دولار

اخر الاخبار

شركة Xiaomi ستعلن قريبا عن هاتفها الأحدث القابل للطي

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط نتيجة ارتفاع المخزونات الأمريكية

اخبار العراق

الاطار التنسيقي يحشد جماهيره مجددا

اخر الاخبار

مقتل إيراني في اشتباكات مع “طالبان”

اخر الاخبار

سانشيز في الطريق الى الدوري الفرنسي

اخر الاخبار

القضاء الأمريكي يتهم إيرانيا في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال جون بولتون

اخر الاخبار

القضاء الأمريكي يتهم إيرانيا في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال جون بولتون

اخبار العراق

منع وسائل الاعلام من تغطية زيارة الكاظمي الى الموصل

اخر الاخبار

لمساعدة العمال على مواجهة التضخم.. ألمانيا تخطط لإعفاءات ضريبية

اخر الاخبار

قوطية حليب النيدو خزانة ذاكرة الطفولة

اخر الاخبار

حسين الجسمي يقدم فرَكتوزي من أشعار مانع سعيد العتيبه

اخبار مصر

الحكومة المصرية تبدأ خطة ترشيد استهلاك الغاز لتوفير العملة الصعبة

اخر الاخبار

شباط المقبل.. أبو ظبي تستضيف منافسات كأس مانشستر سيتي 2023

اخر الاخبار

مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر هاتف نائب سابق بعد مداهمة مقر ترامب

اخر الاخبار

صحيفة : هناك انزعاج كبير من سلوك رونالدو بسبب تصرفاته الغريبة

اخر الاخبار

ايلون ماسك يبيع أسهما بقيمة 6.9 مليار دولار لمواجهة قضية تويتر