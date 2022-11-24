تقارير بريطانية … ديفيد بيكام “منفتح على محادثات” حول بيع مانشستر يونايتد

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية بريطانية أن النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام منفتح على إجراء محادثات مع مالكي نادي مانشستر يونايتد فريقه السابق، لشراء النادي المملوك لعائلة غلازر.

ويبحث المُلاك الأمريكيون للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز عن خيارات لبطل إنجلترا 20 مرة، بما في ذلك استثمار جديد أو بيع محتمل، بعد 17 عامًا من شراء عائلة غلازر للنادي.

ونشرت صحيفة “فايننشال تايمز” الإنجليزية تقريرًا قالت فيه إن هناك وسيطًا بين بيكهام ومُلاك النادي، حيث يقوم هذا الوسيط بإقناع نجم “أولد ترافورد” السابق لتعزيز فرصه في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد.

وقالت الصحيفة إن تاريخ ديفيد بيكهام كابتن إنجلترا السابق مع يونايتد وتقاربه مع جماهيره يمكن أن يثبتا أنه أمر “حيوي وجيد” لأي مقدم عطاء إذا مضى غلازر في الصفقة.

وقال مصرفي قريب من العملية إنه يمكن بيع يونايتد مقابل ما يقرب من 7 مليارات جنيه إسترليني.

وأضافوا أن حرب المزايدة يمكن أن تدفعها إلى سعر أعلى، ومع ذلك قال بعض خبراء التمويل في كرة القدم إنه حتى سعر 4 مليارات جنيه إسترليني إلى 5 مليارات جنيه إسترليني كان مرتفعًا للغاية بالنسبة لنادٍ كان غير مربح العام الماضي.

وقال المحللون إنه في ظل هذه التقييمات، يحتاج المُلاك المحتملون إلى أموال طائلة، في حين أن بيكهام لا يستطيع تمويل الشراء بمفرده، فإن ثروته وتاريخه الطويل مع يونايتد يمكن أن يكونا جزءًا مهمًا من المفاوضات.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات

اخر الاخبار

دراسة حديثة : متوسط العمر المتوقع يتمدد إلى 90 عامًا

اخر الاخبار

النجم كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لمشجعيه

اخر الاخبار

إسبانيا تسحق كوستاريكا بسباعية نظيفة ضمن مباريات مونديال قطر

اخر الاخبار

عالية نصيف : شمول كافة المحاضرين بجميع مديريات التربية في بغداد بقرار 130 بالتساوي

اخر الاخبار

المرور العامة يعلن عن عزمها فتح 3 مواقع جديدة لتسجيل المركبات

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تقارير بريطانية … ديفيد بيكام “منفتح على محادثات” حول بيع مانشستر يونايتد

اخر الاخبار

دراسة حديثة : متوسط العمر المتوقع يتمدد إلى 90 عامًا

اخبار قطر

مونديال قطر..إسبانيا تسحق كوستاريكا بسباعية نظيفة

اخبار العراق

القبض على شخص اقدم على تعنيف والدته المسنة

اخبار العراق

شركة CRBC الصينية تنفذ مشاريع إستراتيجية في كربلاء

اخبار العراق

60 بالمائة من المتقدمين لشغل وظائف في كربلاء قدموا وثائق غير صحيحة

اخبار العراق

اختتام بطولة خماسي كرة القدم للبنات في كربلاء

اخبار العراق

اختتام بطولة خماسي كرة القدم للبنات في كربلاء

اخر الاخبار

استثمار الشباب

اخبار العراق

49  نائباً يتقدمون بطلب تشريع قانون حق الوصول الى المعلومة

اخر الاخبار

إسبانيا تسحق كوستاريكا بسباعية نظيفة ضمن مباريات مونديال قطر

اخر الاخبار

طريقة جديدة لزيادة فترة تخزين المعكرونة…ماهي؟

اخر الاخبار

عالية نصيف : شمول كافة المحاضرين بجميع مديريات التربية في بغداد بقرار 130 بالتساوي

اخر الاخبار

المرور العامة يعلن عن عزمها فتح 3 مواقع جديدة لتسجيل المركبات

اخر الاخبار

وزير التخطيط يبحث مع محافظ بغداد واقع مشاريع المحافظة واليات الاسراع في انجازها

اخر الاخبار

المالكي : تمرير القوانين المهمة في البرلمان ستكون بعد حسم رئاسة اللجان النيابية

اخر الاخبار

تقرير : واتس آب يستعد لطرح ميزة جديدة للمكالمات على نسخة سطح المكتب