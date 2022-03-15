تقارير.. الملكة إليزابيث تعجز عن الحركة في قصرها

المستقلة /- مع ورود تقارير عن تدهور صحة الملكة إليزابيث الثانية، فهي لم تلجأ لاستخدام كرسي متحرك.

وستستمر الملكة البالغة من العمر 95 عاماً في الارتباطات المخطط لها في الأسبوع المقبل على الرغم من تدهور صحتها ، حيث قالت كاتبة السيرة الذاتية الملكية بيني جونور إنها رفضت استخدام كرسي متحرك.

واوضحت: “الملكة غير عادية، لقد استمرت بنشاط كبير لسنوات ولكن علينا أن نتذكر أنها تبلغ من العمر 95 عاماً وليست خارقة “.

كما أضافت: “من ناحية أخرى، هي في حالة جيدة، لكنني أعتقد أن الأحداث التي يُطلب منها المشي أو الصعود لأية خطوات لن تكون ممكنة بعد الآن “.