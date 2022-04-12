تقارير اعلامية تؤكد.. توصل روبرت ليفاندوفسكي إلى اتفاق مع برشلونة

المستقلة /- أكدت تقارير إعلامية بولندية، توصل نجم بايرن ميونخ، المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى اتفاق مع برشلونة يقضي بانضمامه إلى الفريق الكتالوني بعقد لثلاثة مواسم.

وذكرت قناة “TVP Sport”، أن المهاجم البولندي البالغ عمره 33 عاما، وافق على شروط عقده للانضمام لبرشلونة انطلاقا من الموسم المقبل.

وبحسب التقارير، فإن ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده مع النادي البافاري في صيف 2023 أخبر مسؤولي بايرن ميونخ بقراره بعدم رغبته في تجديد عقده.

ويعني هذا القرار، أن الفريق البافاري قد يضطر للسماح لمهاجمه البولندي بالرحيل هذا الصيف مقابل مبلغ مالي محترم، وعدم التشبث به حتى نهاية عقده في العام 2023، حينها سيغادر مجانا إلى أي فريق يريده.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن البايرن سيطلب 65 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات ليفاندوفسكي، وقد ينخفض هذا المبلغ، في حال تعزيز الفريق البافاري صفوفه بلاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وفرض ليفاندوفسكي نفسه نجما لبايرن ميونخ والدوري الألماني في السنوات الأخيرة، وسجل هذا الموسم 46 هدفا في 40 مباراة في مختلف المسابقات.

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