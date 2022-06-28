تقارير إيطالية : تشيلسي يقتحم مفاوضات لخطف مدافع إنتر ميلان سكرينيار

المستقلة / – كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي تشيلسي الإنجليزي اقتحم المفاوضات لخطف مدافع إنتر ميلان سكرينيار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحثا عن تدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويدخل اللاعب دائرة اهتمامات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي ما وضع اللاعب في صراع بين الناديين خلال الفترة الحالية.

ووفقاً لشبكة “سكاي سبورتس إيطاليا” فإن السعر المطلوب من نادي إنتر ميلان هو 70 مليون يورو وحتى الآن عرض باريس سان جيرمان مكافآت بقيمة 60 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت، لكن العديد من المصادر افترضت أن الصفقة ستكون وشيكة إلى حد ما بمجرد قيام عمالقة الدوري الفرنسي بتأمين مديرهم الجديد.

وفي وقت سابق قبل سكرينيار راتبا قدره 7.5 مليون يورو لكل موسم في باريس سان جيرمان.

ويرتبط السلوفاكي ميلان سكرينيار، صاحب الـ27 عامًا، بعقد مع إنتر ميلان الإيطالي ينتهي فى يونيو 2023.

رفض مسئولو إنتر ميلان الإيطالى عرضين من إدارة باريس سان جيرمان لضم المدافع السلوفاكى ميلان سكرينيار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وحسبما نشرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، فإن مسئولى باريس سان جيرمان تقدموا بعرض قيمته 50 مليون يورو لضم السلوفاكى سكرينيار لكن تم رفضه من قبل إنتر ميلان.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان عاد من جديد وقدم عرضًا قيمته 60 مليون يورو، بالإضافة إلى اللاعب جوليان دراكسيلر، لكنه قوبل بالرفض للمرة الثانية من جانب النيراتزوري.

وأشارت إلى أن إدارة إنتر ميلان طالبت باريس سان جيرمان بدفع 70 مليون يورو إذا أرادوا ضم المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الإنتر ترغب فقط فى الحصول على الأموال من صفقة سكرينيار، وتتمسك بـ70 مليون يورو لبيع اللاعب السلوفاكي.