تقارير إسبانية : أومتيتي يقترب من الدوري الإيطالي عبر بوابة فيورنتينا

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، لاعب برشلونة، مستعد لمغادرة النادي الكتالوني هذا الصيف، حيث يسعى البارسا إلى التخلص منه، رغم رفض عروض الانتقالات السابقة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الاسبانية، فإن فريق فيورنتينا الإيطالي مستعد لتقديم عرض لمدافع ليون السابق.

رغبة برشلونة في رحيل أومتيتي قوية، ويمكنهم إطلاق سراحه في صفقة انتقال مجانية، مع الالتزام بدفع جزء من أجره.

ووافق النادي على تخفيض أجور اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 في يناير كجزء من إعادة الهيكلة المالية للفريق الأول في كامب نو.

ومع ذلك، بعد ظهوره مرة واحدة فقط في الدوري الإسباني في 2021/22، يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا سيغادر الشهر المقبل.

ويتطلع نادي برشلونة لتخفيض رواتب لاعبي الفريق؛ نظرًا للسياسيات الجديدة التي يتبعها لابورتا؛ لتخفيض الديون ورفع الإيرادات للخروج من المشكلة الاقتصادية.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.