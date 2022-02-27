تقارير : أكثر من 2000 طن من الذهب بحوزة 10 دول عربية و بينها العراق

المستقلة /- أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاحد، ان اكثر من 2000 طن من الذهب بحوزة عدد من الدول العربية.

وقال المجلس في تقرير له و تابعته المستقلة , ان “البنوك المركزية لعشر دول عربية تمتلك أكثر من 2.180 طن من الذهب”، مبينا ان “هذه الدول مجتمعة أقل بكثير مما تمتلكه أمريكا وحدها من حيازة الذهب التي تبلغ 8.133 أطنان”.

وأضاف التقرير أن “السعودية تأتي في مقدمة الدول العربية الأكثر امتلاكا للذهب حيث بلغت حيازتها من الذهب 323.1 طنا، تليها لبنان 286.8 طنا، تليها الجزائر 173.6 طنا، تليها ليبيا 116.6 طنا، ومن ثم جاء العراق خامسا باحتياطيات تبلغ 96.4 طنا”.

وتابع ان “احتياطيات مصر بلغت 80.9 طنا، وجاءت الكويت 79 طنا، وجاءت قطر باحتياطيات بلغت 56.7 طنا، تليها الامارات بـ 55.2 طنا، واخيرا جاءت الاردن بـ 43.5 طنا”.

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

انفوجرافيك : ما هي الجرائم المتهم بها “فلاديمير بوتين” وما هي ابرز الحقائق عنه؟

اخر الاخبار

دراسة : ارتفاع ضغط الدم المستمر يؤثر على صحة العيون

اخبار العراق

التجارة الإيرانية تخطط للاستحواذ على “الحصة الكبيرة” لأوكرانيا في السوق العراقية

اخر الاخبار

ماهي اسباب زيارة “الحلبوسي و الخنجر” الى تركيا

اخبار العراق

المرور العامة تعيد فتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد

اخر الاخبار

مواجهة من العيار الثقيل .. برشلونة وأتلتيك بيلباو مساء اليوم

اخر الاخبار

برشلونة يوجه صفعة مبكرة لميركاتو بايرن ميونخ

اخر الاخبار

برشلونة يوجه صفعة مبكرة لميركاتو بايرن ميونخ

اخر الاخبار

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن أوكرانيا

اخبار مصر

العثور على جثّة فنان لبناني داخل شقته في مصر!

اخبار العراق

القبض على 4 متهمين بجرائم قتل وإرهاب في ميسان

اخر الاخبار

كربلاء أكثر المحافظات تجاوزا على الاملاك العامة

اخر الاخبار

افتتاح معرض “عين” في جاليري رؤى32 للفنون في العاصمة الاردنية

اخبار العراق

قائد عمليات ميسان يشرف على تفتيش نزلاء سجن العمارة المركزي

اخبار العراق

عالية نصيف : استعادة أوكرانيا يمهد الطريق أمام العراق لاستعادة الأراضي المسلوبة منه!

اخر الاخبار

القليل من النفاق السياسي قد لا يضر بالصحة!

اخبار العراق

مجهولون يسرقون 40 مليون من صاحب صيرفة وسط العمارة