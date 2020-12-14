تفجير يستهدف ناقلة نفط في ميناء جدة

المستقلة.. أعلنت شركة سنغافورية، اليوم الاثنين، عن إصابة ناقلة نفط تابعة لها في ميناء جدة السعودي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في وقت كثّف فيه الحوثيون هجماتهم ضد أهداف نفطية في المملكة.

وقالت شركة “حافنيا” ومقرها في سنغافورة في بيان أن الناقلة بي دبليو راين التي تحمل علم سنغافورة “تعرّضت لضربة من مصدر خارجي بينما كانت تفرغ حمولتها ما تسبّب بوقوع انفجار وباندلاع حريق”.

وأضافت أنّ “الطاقم أخمد الحريق بمساعدة رجال الاطفاء على البر وزوارق القطر”، مشيرة إلى أنه لم يصب أي من البحارة وعددهم 22.

وبينما لم تؤكد السلطات السعودية على الفور وقوع الحادث، قالت الشركة المالكة إنّ الهجوم تسبب بأضرار في جسم الناقلة، من دون أن تستبعد حدوث عملية تسرّب للنفط.

وتابعت “من المحتمل أن يكون بعض النفط قد تسرب من السفينة لكن لم يتم تأكيد ذلك، وتشير الأجهزة حاليا إلى أن مستويات النفط على متن السفينة لا تزال عند المستوى نفسه الذي كانت عليه قبل الحادث”.

من جهتها أكّدت شركة المعلومات البحرية “درايد غلوبال” ومقرها في لندن وقوع الانفجار ليل الأحد الاثنين، موضحة أنه وقع في سفينة “عندما كانت تقوم بعمليات في المرسى الرئيسي في مرفأ أرامكو في جدة”.

لكنّها أشارت إلى ان ناقلة النفط قد تكون “ديزيرت روز “التي ترفع علم جمهورية الدومينيكان أو السعودية “الأمل السعودي”.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هزّ انفجار ناقلة يونانية في ميناء الشقيق السعودي، وفق أثينا، فيما ندد التحالف الذي تقوده السعودية باليمن بـ”عمل إرهابي” نفذّه المتمردون الحوثيون.

وكان الحوثيون استهدفوا بصاروخ محطة توزيع للمنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في شمال مدينة جدة قبل يومين من الهجوم على الناقلة اليونانية.

وتقود السعودية في اليمن المجاور منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في حربها ضد الحوثيين والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال اليمن وغربه من بينها العاصمة صنعاء.

وتعرّضت ناقلات نفط في منطقة الخليج وفي البحر الاحمر لهجمات في العامين الماضيين، حملت السعودية والولايات المتحدة مسؤوليتها لإيران.

واتهمت السعودية مرارا إيران بتزويد الحوثيين أسلحة متطورة. كذلك، حملتها مسؤولية هجمات غير مسبوقة ضد منشآت لأرامكو في أيلول/سبتمبر 2019 تسبّبت بتوقّف حوالي نصف الانتاج لأيام.