تفجير في العاصمة الافغانية يسقط العشرات من القتلى والجرحى

المستقلة/- أدى تفجير انتحاري استهدف مركزا تربويا في العاصمة الأفغانية، صباح الجمعة، الى مقتل 19 شخصا على الاقل ، حسبما أعلن متحدث باسم الشرطة.

وقال خالد زدران إن “الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر انتحاري نفسه في هذا المركز التربوي. قتل 19 شخصا للأسف وأصيب 27 بجروح”.

ويقوم المركز بإعداد طلاب لامتحانات الدخول إلى الجامعات.

ووقع الاعتداء في حي دشت البرشي في غرب العاصمة، حيث سبق أن شهدت بعض أعنف الاعتداءات التي وقعت في أفغانستان.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافي تاكور أن “مهاجمة أهداف مدنية تثبت وحشية العدو اللاإنسانية وافتقاره إلى المعايير الأخلاقية”.

ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وصور على وسائل الإعلام المحلية تظهر ضحايا مضرجين بالدماء ينقلون من موقع الانفجار.

وأصيب حي دشت البرشي في السنوات الأخيرة ومنذ استعادة طالبان السلطة في 2021 بعدة اعتداءات تبناها تنظيم داعش في خراسان، الفرع الإقليمي لتنظيم داعش، الذي يعتبر معظم الأقليات مرتدين.

وأدت عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021 إلى تراجع كبير في أعمال العنف مع طي صفحة عقدين من الحرب في البلد، غير أن الأمن بدأ يتراجع في الأشهر الأخيرة.

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