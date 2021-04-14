تفجير جديد يستهدف رتلا للتحالف جنوبي العراق

المستقلة /- أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في محافظة القادسية جنوبي العراق.

وقال المصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق السريع الدولي قرب منطقة جسر سومر في مدينة الديوانية، انفجرت مساء اليوم، أثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع لقوات التحالف الدولي.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، انفجرت عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، أثناء مرور رتل تابع للتحالف الدولي على طريق الناصرية في محافظة ذي قار، لم يخلف إصابات أو أضرار تذكر.

وتصاعدت في الأونة الهجمات التي تستهدف الأرتال التابعة للتحالف الدولي، فيما تتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة موالية لإيران بالوقوف تلك الهجمات.

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