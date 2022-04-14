تفاصيل وضع كاظم الساهر الصحي

المستقلة /- كشفت معلومات ان الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ زار الشهر الماضي احدى المستشفيات في أوروبا لاجراء فحوصات وعلاجات لم تتم الاضاءة عليها حتى الان لان كاظم الساهر يحرص على سرية حياته الخاصة، بحسب موقع الفن.

وسبق أن كذب بعض المحيطين بالفنان كاظم الساهر الأخبار التي تتعلق بوضعه الصحي لكن هناك تسريبات تفيد انه مر بأكثر من أزمة صحية الا ان الامور بقيت طي الكتمان حتى لا تحدث اي اثارة للفضول في الرأي العام وتحديداً الجمهور ومحبيه الذي يتابعه بشغف من سنوات

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